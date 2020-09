Ilyenkor ősszel sem kell lemondanunk a friss fűszerekről és a gyógynövényekről. Nagyon sok ugyanis cserépbe is átültethető közülük. Így tehát a konyhában tartva télen is ízesíthetjük az ételeket, de az immunrendszerünket is erősíthetjük velük a hűvösebb hónapokban – hangzott el az M1-en.