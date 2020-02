A cöliákia tünetei nem jelentkeznek azonnal

A cöliákia (lisztérzékenység, gluténérzékenység) olyan autoimmun betegség, amely genetikai alapon, környezeti hatásokra alakul ki, és a vékonybél bolyhainak pusztulásával, valamint számos gyomor-bélrendszeren kívüli tünettel, társbetegségekkel jár.

Karoliny Anna gyermek-gasztroenterológus, a Duna Család-barát című műsorában elmondta, amíg nem történik meg a kisbabánál a gluténbevitel, addig nem lehet eldönteni, hogy érzékeny a lisztre vagy sem.

Hozzátette, ha azonnal nem jelentkezik tünet, az nem jelenti egyértelműen, hogy a gyerek nem szenved cöliákiában, mivel a tünetek sokkal később, egyéves korban vagy akár fiatal felnőttkorban is jelentkezhetnek. Éppen ezért tünetmentesség esetén is ajánlott három-, hat- és tízéves korban is elvégezni a betegség szűrését.

A cöliákia tünetei a krónikus hasmenés, nagy tömegű, világos, bűzös, zsírfényű széklet, a puffadt, vékonyfalu has (pókhas), étvágytalanság, fogyás, gyermekeknél hossz- és súlynövekedésben való elmaradás.



„A cöliákiát vérvizsgálattal, esetleg szövettani vizsgálattal lehet kimutatni. A vizsgálat elvégzéséhez huzamosabb ideig nagy mennyiségben kell glutént fogyasztani” – tette hozzá Karoliny Anna.

Felhívta a figyelmet arra, hogy gluténérzékenység gyanúja esetén addig ne kezdjük el gluténmentes diétát, amíg egy szakember a végső diagnózist ki nem mondja, hiszen a diéta hatására megszűnhetnek az elváltozások, így sokkal nehezebb kimutatni a betegséget.

Karoliny Anna elmondta, cöliákia esetén gluténmenetes diétát kell tartani, és a diéta betartásával a tünetek teljesen eltűnnek.

