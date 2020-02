Mentesen étkezők gasztrofesztiválja: jön a MentesFeszt

Február 29. és március 1. között a bűntudat nélkül fogyasztható egészséges fogásoké a főszerep a MentesFeszten, az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbjében. A mentesen étkezők gasztrofesztiválján több tucat kiállítóval, kóstolókkal, ételkülönlegességekkel és izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket. Minden megvásárolt belépőjeggyel az UNICEF-et és az SOS Gyermekfalvakat is támogatják.

Már tavaly is óriási érdeklődés övezte, nem csoda, hogy idén is megrendezésre kerül a MentesFeszt, ahol február 29. – március 1. közt egy könnyed, színes, de egyben szakmai rendezvényen találkozhatunk a magyar „mentes” irányzatok legnépszerűbb szereplőivel.

Akár valamilyen ételérzékenység nehezíti a napjainkat, akár diétázunk, vagy „csak” igyekszünk egészségesen élni, a MentesFeszt lehetőséget ad, hogy bárki összeállítsa a számára ideális étrendet. Itt ugyanis minden, a területhez kapcsolódó fontos magyar márka, üzlet és vendéglátóhely képviselteti magát.

A Fesztiválnak az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbje ad otthont, ahol két szinten, több mint 1200 négyzetméteren lesz lehetőségünk nézelődni, kóstolgatni és piacozni. A gasztro részen kipróbálhatjuk a mentes goffrit, lángost és a vega tempeh Burgert. Valamint erre az eseményre készült Indonéz desszert (bubur kacang hicau és lupis) különlegességeket.

Mosolyka vegán konyhája

A szervezők izgalmas előadásokkal várnak mindenkit, aki szeretne tanulni, informálódni és képbe kerülni az egészséges gasztrotrendekkel.

A MentesFeszt vendége lesz többek közt Mosolyka is, aki itt mutatja be először élőben a Mosolyka Flow Vegán főzési tudományát. Ezen kívül szó lesz még a bolygó egyik legfenntarthatóbb fehérjeforrásáról, a tücsöklisztről, aminek a neve tényleg a szárnyas rovarokból készült őrleményt takarja! Arról is többet tudhatunk meg, milyen élettani hatásokkal bír a vegetáriánus étrend a sportolókra nézve.

A tejérzékenyeknek jó hír, hogy megismerkedhetünk a totuval, ami nem ugyanaz a tofuval, ami kiválóan alkalmazható a túró helyettesítésére. Bemutatkozik az alakor, mint ősmagyar superfood, illetve az immungomba is.



Lesz még játszóház, gyerekfelügyelet, indonéz főzőshow, indonéz táncosok, zenészek és handpan zenei előadások is – így garantált, hogy a programokból mindenki talál kedvére valót, és új ismereteket is hazavihet magával.

A Mentes és a Gasztroblogger Fesztivál együttműködéseként a két fesztivál egy helyen és egy időben kerül megrendezésre.