A koronavírus ellen kifejlesztett vakcina a megelőzésben lesz hatékony

Míg Magyarországot továbbra sem érte el a koronavírus, addig egyre több ország közöl adatokat a megbetegedésekről. A fertőzés gyors terjedése az utazásoknak is köszönhető. Szakértők szerint az utazás világjelenséggé vált, ma már hozzátartozik a mindennapi élet kultúrájához. Azonban hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni az egészségügyi kockázatokat, és csak a nyaralás nyújtotta előnyökre fókuszálunk egy-egy desztináció kiválasztásakor. A legfrissebb hírek szerint elkészült a vírus elleni tesztvakcina, azonban a klinikai tesztek még több hónapot vehetnek igénybe.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/AP/Ahn Jung Dzsun)

A koronavírus szerdáig megjelent Ausztriában, Svájcban, Spanyolországban, Horvátországban, Görögországban, Romániában, Észak-Macedóniában és a legnépesebb német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában is. Franciaországban két halálos áldozata van a koronavírus-fertőzésnek. Litvániában rendkívüli állapotot vezettek be. Több száz turista, köztük öt magyar rekedt Tenerifén egy szállodában. A vírus megjelent Dél-Amerikában is, Brazíliából is jelentettek megbetegedéseket. Oroszország péntektől nem ad ki vízumot irániaknak.

A vakcina a megelőzésben lesz hatékony

Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Kutatóközpont munkatársa a Kossuth Rádió a Nap kérdése című műsorában elmondta, ugyan elkészült a koronavírus elleni vakcina tesztverziója, azonban a munkának korántsincs vége, hiszen

most következik a hosszabb folyamat, a klinikai tesztfázisok ideje.

Kemenesi Gábor szerint hosszú hónapokra, talán egy évre is szükség lesz ahhoz, hogy a klinikai fázis véget érjen, és a vakcina engedélyeztetéséhez szükséges papírmunka is elkészüljön.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vakcina a megelőzésre lesz jó, arra, hogy a még érintetlen populációkat ellenállóvá tegye a vírussal szemben.

Az utazás a mindennapi élet részévé vált

„Az utazás világjelenséggé vált, ma már hozzátartozik a mindennapi élet kultúrájához” – mondta Lakner Zoltán szociológus. Hozzátette, a nyugati világ amúgy is egy szabadidő-orientált életre rendezkedett be, és az emberek az értékes élet részeként tekintenek arra, hogy elhagyják ismert környezetüket, és kikapcsolódás, pihenés céljából új, ismeretlen helyeket keressenek fel. Ez a világszemlélet egyre elterjedtebb a keleti világrészben is.

„A koronavírus terjedésében saját felelőtlenségünkkel kell szembenéznünk. Napjaikban hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni az egészségügyi kockázatokat, és csak a nyaralás nyújtotta előnyökre fókuszálunk egy-egy desztináció kiválasztásakor” – fogalmazott Lakner Zoltán.

Tartsuk be a higiénés szabályokat!

Kemenesi Gábor felhívta a figyelmet pár higiénés szabályra, amivel csökkenthetjük a vírusok terjedését. Hozzátette, fontos, hogy

ne a tenyerünkbe tüsszentsünk, hanem zsebkendőbe,

hogy ne kenjük a vírust olyan felületekre, amelyekkel naponta több ezer ember érintkezik. Emellett elengedhetetlen a gyakori kézmosás, és ha lehet, kerüljük a felesleges testi kontaktust is.

„Ezeket a tanácsokat tartsuk szem előtt utazásaink alatt is” – ajánlotta.