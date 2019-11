Hasznos kiegészítő vagy furcsa hóbort a szájmaszk viselése?

Japánban és Dél-Koreában járva hamar feltűnik az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön, hogy az emberek egy része orvosi maszkot visel. Bár a jelenség elsőre furcsának tűnik, de megvan a magyarázata, mely közt találni egy-két meghökkentőt is.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Ahn Jang Dzsun)

Hazánkban a szájmaszk viselése még nem elterjedt, általában akkor használják, ha nem akarnak megfertőzni másokat. Keleten azonban előszeretettel viselik, és érdekes módon az egészségügyi tényező mindössze csak egy ok a sok közül.

Megfékezi a betegségek terjedését

Az egészségügyi maszk viselése mindkét irányból hasznos lehet: aki megfázott vagy influenzától szenved, esetleg még nem beteg, de már tapasztalja a tüneteket, azért vesz fel maszkot, hogy ne adja tovább a kórokozókat.

Másrészről – főleg a téli hónapokban – sokan pont azért viselnek maszkot, hogy ne kapják el másoktól a levegőben terjedő vírusokat. De vajon tényleg elkerülhetők így a betegségek?

„Ha betegek vagyunk, de mégis ki kell mennünk az utcára, érdemes feltenni a maszkot. Egészséges embernek viszont fölösleges, hiszen a baktériumok a maszk mellett is ránk kerülhetnek” – mondta el a hirado.hu-nak Ballya Irén háziorvos. Ha maszkot viselünk, fontos, hogy rendszeresen cseréljük, illetve minden egyes orrfújás után ajánlott a kézfertőtlenítés.

Abban az esetben, ha kisgyerekhez, csecsemőhöz megyünk, és úgy érezzük, nem vagyunk teljesen egészségesek, szintén érdemes egészségügyi maszkot feltenni, hogy ne adjuk át a kórokozókat.

„Ha azonban nagyon beteg az ember, a legjobb megoldás, ha otthon marad a gyógyulásig” – javasolta a háziorvos.

A maszkok a por és a pollen ellen is hasznosak.

A különböző szűrőkkel ellátott szájmaszkok a légszennyezés elleni védekezésben is jó szolgálatot tesznek, illetve az allergiások is előszeretettel viselik, hiszen a polleneket is képesek kiszűrni, ezzel enyhítve a kellemetlen tüneteket.

Mi van a maszk mögött?

A maszkviselésnek azonban nem csak egészségügyi okai vannak. Bár a maszkokat például Japánban már az 1950-es évektől sokan használják, viselésének okai a kétezres évek elején elkezdtek átalakulni, főleg a fiatalok körében.

Népszerűségének lelki okai is vannak.

Ha ugyanis az arcot maszk takarja, kevésbé látszanak az érzelmek és a reakciók. Gyakori, hogy valaki azért ölt a maszkot, hogy elszigetelje magát a környezetétől, ne zavarják, és ne kelljen másokkal beszélgetnie. Sokan rejtőzködés céljából, önbizalomhiány miatt takarják el vele az arcukat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)

A hölgyek akkor is szívesen nyúlnak maszk után, ha nincs kedvük vagy idejük sminkelni, vagy épp nem érzik jól magukat a bőrükben. Sokan azért veszik fel, hogy elrejtsék a hibáikat.

A maszk mára divatossá vált

A Nyugat számára valószínűleg furcsán hat a maszkok népszerűsége. Viselése ma már olyan elterjedt Keleten, hogy külön iparág specializálódott a gyártására – különböző anyagokból, eltérő mintájú és formájú maszkokat készítenek, amelyeket mára divat lett viselni.

Az illatosított maszkok különösen nagy népszerűségnek örvendenek, sőt, olyan cég is létezik, amelyik azt ígéri, hogy speciális illatosított maszkja a fogyásban is segít.

A hírességeket is gyakran lehet látni maszk mögé bújva, ami egyfajta rejtélyes külsőt kölcsönöz nekik, ami tetszik a fiataloknak.

A furcsaságokat leszámítva érdemes lehet elgondolkodni a viselésén, hiszen már nálunk is beköszöntött az idei influenzaszezon. Ha nem is vagyunk betegek, a maszk a téli hidegben is jól jöhet, mert megóvhatjuk vele arcbőrünket a fagyos széltől és a kiszáradástól.