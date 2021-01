Christian Dior – Meglepő jóslatot kapott kamaszkorában a divatguru

Megosztás Tweet



Christian Dior a tervezés egyik legnagyobb legendája, a 20. századi francia haute couture „forradalmian konzervatív” megújítója. Önálló tervezői időszakának csekély tíz éve alatt a Dior név világhírnévre tett szert a divatvilágban.

Christian Dior in love with the charm of Provence, the wild beauty of nature and the smells of the region, acquired Château de la Colle Noire in the 1950s. A source of inspiration in the creation of his fragrances.

Christian Dior divattervező 1905. január 21-én született Granville-ben, Franciaországban egy mosószerekkel foglalkozó nagyiparos családjában. Egy anekdota szerint kamaszkorában egy tenyérjós azt jövendölte számára, hogy „az asszonyok áldani fogják, maga pedig általuk fog boldogulni”.

Imádott édesanyja maga volt a megtestesült elegancia a kisfiú számára. Öltözködése, kifinomult stílusa sok évvel később Dior ruhatervezői munkásságát is inspirálta.

A világháború befejeztével Párizsba költözött, és többek között barátságot kötött Max Jacob és Jean Cocteau költőkkel. Apja szándékának engedelmeskedve Dior beiratkozott az Ecole des Sciences Politiques-ra és diplomáciai pályára készült, de tanulmányait 1926-ban diploma nélkül megszakította.

Első sapkavázlatait az 1930-as években készítette el,

majd a Figaro Illustré illusztrátora lett. Vázlatai hamarosan Nina Ricci, Balenciaga és Claude Saint-Cyr divatházakhoz kerültek, 1938-ban pedig a svájci Robert Piguet divatházhoz szerződött, ahol már mint tervező első sikereit érte el.

Innen a második világháború sodorta el, némi katonai szolgálat után családjához költözött Dél-Franciaországba, ahonnan csak 1941-ben tért vissza a megszállt fővárosba, ahol a nagyhírű Lucien Lelong házhoz szerződött.

Négy év múlva Marcel Boussac, a „gyapjúkirály” pénzügyi segítségével lépett az önállóság útjára.

A vállalkozást a tervező 1945-ben alapította Párizsban Pierre Allemandival. Már az első kollekció, amit Dior 1947-ben tervezett, meghódította a sajtót, Amerikában New look néven ünnepelték.

Jellemzői az általánosan karcsú szabás, a hangsúlyozottan alakkövető felsőrész

és a lebegő szabású szoknyák. A tervező szigorú marketingstratégiát folytatott, licencpolitikája révén a kozmetikumok, harisnyák és kiegészítők terén is megkerülhetetlen tényező lett, ilyen irányú tevékenységét mára követőinek hada szintén sikerrel gyakorolja.

Egyik gyerekkori barátja tanácsára az első kollekcióval együtt parfümcéget is alapított: első termékét Miss Diornak keresztelte. Az ikonikus illat Dior lánytestvére, Catherine Dior után kapta a nevét. A parfümmel a divatház minden termékét befújták,

hogy a hölgyek orrában maradjon az illat.

Roger Vivier, a stiletto cipők atyjának közreműködésével 1953-ban bemutatta a márka első cipőkollekcióját, két évvel később pedig az első Dior rúzs is az üzletek polcaira kerül.

Az Egyesült Államok divatpiacán is markánsan jelen volt 1948-tól. Hangsúlyt helyezett a marketingre, és rohamosan terjeszkedni kezdett a nyugati világ országaiban.

Azonban 1955-ben Dior teljesen megváltozott. A korábban is félénk, ám kedves, kopaszodó férfi hirtelen haragúvá, mogorvává vált. Míg 1956 karácsonyán egyesével behívta minden alkalmazottját az irodájába, megkérdezte, mit szeretnének karácsonyra, s teljesítette is azokat,

addig szilveszterkor rá sem lehetett ismerni. Az év vége felé már egyértelműen mutatkoztak rajta a leépülés jelei.

A mester 1957. október 23-án halt meg az olaszországi Montecatiniben, szívrohamban, ahol gyógyüdülésen tartózkodott. A hivatalos verzió szerint étkezés közben egy halszálka a torkán akadt, elkezdett fulladozni, és szívrohamot kapott. A Time magazin nekrológja ezzel szemben azt állította, hogy a szívroham egy kártyaparti izgalmai miatt következett be.

Végrendeletében javait fele-fele arányban Catherine nővérére és Madame Raymonde Zehnackerre hagyta. Temetésén több mint 2500-an voltak jelen, köztük a divatipar jeles képviselői és vásárlói is.

Helyét párizsi üzletében a fiatal Yves Saint-Laurent (YSL), Londonban és New Yorkban Marc Bohan vette át. Fiatal tervezők sorát indította el a pályán, YSL első kollekciója 1955-ben a Dior háznál óriási siker volt. Ő 1960-ban alapított önálló céget, de utódja, Gianfranco Ferré tovább építette a Dior ház hírnevét.

Parfümmárkáit Moët Hennessy Louis Vuitton vette át 1984-ben,

de a divatrészleg a Diornál maradt. A felelős művészeti vezető 1989–1996 között Gianfranco Ferré volt, őt 1997-től az avantgárd angol John Galliano követte, a férfidivatot 2001–2007 között Hedi Slimane felügyelte.

Maria Grazia Chiuri olasz tervezőnek a Christian Dior francia divatház számára készített Dior Cruise 2020-as kollekcióját mutatják be a marrákesi el-Badi-palotában 2019. április 29-én (Fotó: MTI/EPA/Dzsalal Morcsidi)

Míg 1996-ban a Dior tizenhat üzletet birtokolt világszerte, 2007-ben már százhatvannál is többet.

Mint más haute couture divatházaknál szintén,

a Diornál is a forgalom nagy részét a kiegészítők jelentik: parfümök, szemüvegek, bőráruk.

A számos nagy sikerű illat egyike a női Eau Sauvage (1966), mely mára férfiváltozatban is létezik, épp úgy, mint a Fahrenheit és a Dune. Híres női márkák továbbá a Miss Dior, Dolce Vita, Poison, Dioressence, Diorella és a Diorissimo.

