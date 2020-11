Bíróságon ért véget Lewis Hamilton győzelmi sorozata

A hétszeres Forma–1-es világbajnok jogászai révén megpróbálta elérni, hogy a Hamilton International nevű svájci luxus óragyártó szüntesse be termékei forgalmazását ilyen néven Európában.

Lewis Hamilton az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) elé vitték az ügyet, amely azonban csütörtöki verdiktjében közölte: a sportolónak nincs „természetes joga” a Hamilton név használatához, amelyet az óragyártó a 19. század vége óta birtokol.

Az EU Szellemi Hivatala indoklásában rámutatott:

A Pennsylvaniában alapított, de 2007 óta a svájci Swatch-csoporthoz tartozó Hamilton International bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy 1892 óta árulnak ezen a néven órákat.

a Blue Hawaii című zenés vígjáték 1961-es forgatásán.

The Hamilton Ventura wristwatch. As worn by Elvis Presley and seen in the Men In Black movieshttps://t.co/Z1ujIcG0C3#horology pic.twitter.com/YAIgoaLzeK

— Tony Ryan 🎸 (@TonyRyanJnr) October 27, 2020