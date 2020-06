Ha esküvő, akkor visszaköszönhetnek a hagyományos, népies megoldások is, de egyre gyakoribbak a modern akár overál típusú esküvői ruhák is.

Balogh Adrienn tervező a Duna Balatoni nyár című műsorában elmondta, idén sok lehetősége van a menyasszonyoknak, hiszen többféle trend is hódít, többféle trend közül is válogathatnak. Hozzátette továbbra is nagy divatja van a csipke esküvői ruháknak, viszont egyre gyakoribbak a modern, akár overál típusú esküvői ruhák is.

Azt is elmondta, manapság sok menyasszony már nem ragaszkodik a fehér színű ruhához, többen igényelnek színes ruhákat, kifejezzen olyan motívumokkal, amelyek harmóniában vannak az esküvői dekorációval.

A beszélgetés végén azt is elmondta, számára a zene jelenti a legtöbb esetben az inspiráció forrást.

A címlapfotó illusztráció.