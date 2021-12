Zölden jobb – a Petőfi műsorvezetői is elkötelezett környezetvédők

Majoros Rita évek óta használt ruhaüzletekben vásárol trendi, de környezetbarát anyagokból készült holmikat, sőt, még a fogkeféje is újrahasznosítható, bambuszból van. Mencseli Dóri pedig kerékpárral közlekedik, amikor csak teheti. Koltay Anna és Hernandez Vivi a Planet Budapest 2021 helyszínéről üzenték a nézőknek, válasszák a környezettudatos életmódot, míg Bekker Dávid a Petőfivel a reggelben Áder János köztársasági elnökkel beszélgetett jövőnk zálogáról, a fenntarthatóságról.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó üzenetéhez kapcsolódva műsoraival és műsorvezetőivel a környezetvédelemre hívja fel a közönség figyelmét az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió. A csatornák hangjai és arcai azonban nemcsak az esemény kapcsán hangsúlyozzák a „zöld” szemléletet, a hétköznapokban is ezt követik. De még nekik is okozott meglepetést a visegrádi országok közös fenntartható fejlődéssel foglalkozó eseménye, ahol több mint 180 kiállító mutatkozott be.

A világkiállításon az innovációk között műanyagot lebontó baktériumot és víztakarékos kocsimosó szerkezetet is kipróbálhattak az M2 Petőfi TV műsorvezetői, Koltay Anna és Hernandez Vivi, akik a fenntartható fogyasztás elkötelezettjei, a divatban és az ételvásárlásban is.

A két műsorvezető a közönség-, és ifjúsági élményprogramok legjavát mutatták meg a nézőknek az expóról, de összeállításukban megtekinthető a Petőfi Rádió riportja is, amelyet Bekker Dávid készített el Áder János köztársasági elnökkel, aki édesapaként és újdonsült nagypapaként elkötelezett támogatója az ifjúság környezetvédelmi felvilágosításának.

Az államfő a közmédia Kék Bolygó podcastjében hétfőnként ökológiai sikertörténetekről, környezet- és természetvédelemről, a fenntartható fejlődés és az energiagazdálkodás aktuális kérdéseiről beszélget, amelynek egyes epizódjai újrahallgathatók a MédiaKlikken.

https://petofilive.hu/video/2021/12/02/planet-budapest-2021-mi-is-ott-jartunk-kozep-europa-legnagyobb-fenntarthatosagi-rendezvenyen/

Az M2 Petőfi TV összeállítása ITT újranézhető.