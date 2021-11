A versenyszellem hajtja a Virtuózok ifjú zongoristáját

Megosztás Tweet



Nemcsak tehetség, hanem önkritika és persze rengeteg szorgalom is kell ahhoz, hogy valakiből zenei virtuóz váljon. Mindezen erények birtokában van a Virtuózok V4+ egyik hazai tehetsége, Kádár Viktória, aki egy év alatt annyit fejlődött, hogy idén már ő az egyik fiatal zenész, aki képviseli Magyarországot a komolyzenei tehetségkutató nemzetközi mezőnyében. A felkészülésről és jövőbeli terveiről is beszélt a mindössze 12 éves zongorista és felkészítő tanára a Librettóban.

A Virtuózok V4+ második hazai válogatójának végén kiderült, kik képviselik Magyarországot a komolyzenei tehetségkutató nemzetközi mezőnyében. A 13 éves marimbán játszó Braun Áron, a 17 éves klarinétos Mészáros Jázon és a 18 éves gitárvirtuóz, Oláh Vilmos mellett a 12 éves zongorista, Kádár Viktória mutathatja meg tehetségét a nemzetközi zsűri előtt.

Kádár Viktória nagy visszatérője a műsornak, hiszen már tavaly is szerepelt, ám most egy év alatt annyit fejlődött, hogy bekerült a négy legjobb hazai versenyző közé.







„Nagyon sok változást hozhat egy év egy zongorista növendék életében, még így is, hogy a járvány nehezítette a tanítást. Sok mindent lehet elsajátítani egy év alatt, ha valaki tehetséges, szorgalmas és gyakorol” – mondta Becht Erika zenepedagógus, zongoratanár, aki kifejtette azt is, mi kell a sikerhez.

„Nemcsak a valószínűleg örökölt zenei adottságokra van szüksége annak, aki zongorista szeretne lenni, de az is kell, hogy olyan emberi adottságokkal bírjon, amelyek képessé teszik arra, hogy a tehetség kibontakozzon benne. Vagyis kell szorgalom, kitartás és önkritika is hogy okosan tudjon gyakorolni”.

„Már tavaly is nagy élmény volt szerepelni a műsorban, most nagyon jó érzés az, hogy tovább is jutottam. Szeretek versenyezni, másokkal összemérni a tudásomat és szerettem volna megkapni a virtuózok hegedűjét is” – mondta Kádár Viktória, aki azt is elárulta, zongoraművészként képzeli-e el jövőjét. „Meglátjuk, mi lesz a jövőben, de mindenképpen a zenével szeretnék foglalkozni”.

Hogy miként készült a szuperzsűri, Maestro Plácido Domingo előtti szereplésre, megtudható a Librettó beszélgetéséből, amelyet IDE kattintva lehet újranézni. Az pedig, hogy a magyarországi tehetségek miként szerepelnek a nemzetközi mezőnyben, a Virtuózok V4+ adásaiból derül ki péntek esténként 20.35-től a Duna Televízión.