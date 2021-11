A kisállatok ajándékozásának veszélyei

Az ajándékozással hatalmas terhet teszünk az ajándékozottra, hiszen onnantól kezdve felelősséggel tartozik majd egy kisállatért, amit talán nem is akart. Emellett anyagi vonzata is van, hiszen a felelős állattartás, a helyes táplálás és a megfelelő állatorvosi ellátás biztosítása akár havi több tízezer Forint is lehet. Hiába ajándékozunk állatot jó szándékkal szerettünknek, ezzel kellemetlen helyzetbe sodorhatjuk.