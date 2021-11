Különleges dologra bukkantak a budai vár felújítása közben

Megosztás Tweet



Az újjászülető József főhercegi palota munkálatai során Anjou-kori támpilléres városfalat tártak fel – olvasható a Nemzeti Hauszmann program közösségi média felületén.

A program egyik fontos célja, hogy megtalálják, megmentsék és bemutassák azokat a különleges történelmi örökségeket, amelyek a budai Vár felújítási munkálata során a régészeti feltárásoknak köszönhetően kerülnek elő a földből.







„A régészek minden fejlesztésünket végigkövetik, hogy a különleges leletek azonnal szakértő kezekbe kerüljenek ” – írták. Hozzátették, így történik ez a József főhercegi palota újjáépítése során is, ahol a Várkapitányság és a Budapesti Történeti Múzeum régészei feltárták az Anjou-kori városfal egy különösen szép állapotban megmaradt részletét. A 14. században épült fal egy része már a 2000-es évek elején előkerült, azonban a szakemberek most nagyobb területen tisztították meg, így jobban látható a korabeli támpilléres szerkezet.

A József főhercegi palota újjáépítése után a középkori városfal egy szakasza is látható marad a látogatók számára, a nyugati, Tabán felőli oldalon pedig az érdeklődők végigsétálhatnak majd a falon, a Fehérvári rondellától egészen a Csikós-udvarig. Emellett a palota területén található korábbi barokk pincét is rekonstruálják majd, aminek a padlójában az érdeklődők megtekinthetik azt a középkori kutat is, amelyben az ezredfordulón egy Anjou-kárpitot fedeztek fel a régészek.