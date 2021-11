Pénteken kezdődik a Diótörő Fesztivál

Megosztás Tweet



Ünnepi műsorral kezdődik pénteken a Diótörő Fesztivál a budapesti Erkel Színház előtt, emellett ünnepi köntösbe öltözik az Eiffel Műhelyház is.

Az idei évadban 27 előadás várja a közönséget A diótörő című klasszikus mesebalettből péntektől 2022. január 8-ig az Erkel Színházban. A Magyar Nemzeti Balett előadásához kapcsolódóan az Opera az advent kezdetétől szilveszterig ismét karácsonyi vásárral költözik ki a színház bejárata elé – közölte a dalszínház csütörtökön az MTI-vel.

A Diótörő Fesztivál pénteken nyílik egy rövid ünnepi műsorral, valamint Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója és Ókovács Szilveszter, az Opera főigazgatója köszöntőjével.





A forralt bor árusításban december 23-ig az esti előadások előtt egy órával idén is az Opera énekesei és balettművészei működnek közre. A standok bevételének egy része és az előcsarnokban megtalálható adománygyűjtő óriás mézeskalács házikók idén is jótékony célt szolgálnak, amiről az Ökumenikus Segélyszervezet gondoskodik majd.

Az Erkel Színház oldalában felállított színpadon az adventi vasárnapokon amatőr kórusok lépnek fel az előadást megelőző félórában. Az épület falán 6,5 méteres kivilágítható Diótörő-szobor hirdeti az előadást.

Az adventi időszakban az Eiffel Műhelyház is ünnepi díszbe öltözik. Míg a szabadban felállított karácsonyfát itt is az Opera szcenikai munkatársainak egyedi festésű díszei ékesítik, a Mozdonycsarnok fenyőfáján a Herendi Porcelánmanufaktúra alkotásaiban gyönyörködhet az előadások közönsége. Az Opera saját online adventi naptárral is készül.

A www.opera.hu/advent2021 címen elérhető kalendárium november 28-től, vagyis advent első vasárnapjától december 24-ig összesen 27 kis ablakkal várja az érdeklődőket, amelyek A diótörő-balett egy-egy rövid részlete mellett 24 órán át elérhető jegyvásárlási akciókat, ajándéktárgyakat és kedvezményeket is kínálnak.