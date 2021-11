Remekeltek az ifjú tehetségek a Rozmaring kunyhó rajzpályázatán

Megosztás Tweet



Mályva, Kele, Deske és Napraforgó találkozása a gubákkal, valamint a zokkancs buckó is megihlette a gyerekeket, erről tanúskodik az a sok rajz, amelyeket a kicsik küldtek az MTVA által az új, saját gyártású bábsorozat premierje kapcsán kiírt pályázatra. Bár nehezen, de kiválasztotta a zsűri azt a tíz alkotást, amelyet ajándékcsomaggal és oklevéllel jutalmazott.

Húsz év után idén október 9-én debütált az M2 Gyerekcsatornán a közmédia saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó, melynek bájos lakói az öt cserfes guba és Napraforgó történeteivel hamar belopták magukat a nézők szívébe.

A Rozmaring kunyhó országos televíziós premierje alkalmából rajzpályázatot is hirdetett az MTVA, amelyre óvodások és általános iskolások alkotásait várták két kategóriában. Október 30-ig „Ő a kedvenc gubám” és „Ez történik a Rozmaring kunyhóban” témákban várták a rajzokat.







A beérkezett pályaműveket meg lehet nézni a Rozmaring kunyhó weboldalán, a szakmai zsűri pedig kiválasztotta a két kategória 5-5 legjobbnak ítélt művét, amelyet ajándékcsomaggal és oklevéllel jutalmazott. Sőt a legjobb rajzokat a Hetedhét kaland című műsor november 22-ei adásában láthatják is a nézők.

Jelenetábrázolásban Homlok Anna Kunyhó a Holdas-patak partján és lakói, Balázs Bíborka Liliána Napraforgó találkozása Mályával és Kelével, Elek Vivien Dóra A cserfes gubák című rajza nyerte el a zsűri tetszését, de a Zokkancs buckó Ferreira Flórától és Lukács Pál Tamás Kele a zokkancs buckóban rajza is ajándékcsomagot ért.

A kedvenc gubát bemutató kategóriában két Mályva rajz is bekerült a legjobbak közé, Cseke Liliána és Pernyész Panna is a rózsaszín gubalányt kedveli legjobban. Farkas Olívia Deskét, Bakos Zalán Kelét választotta, míg Kovács Petra Lárit rajzolta le egészen különleges gombangyalként.

A győztes rajzokat a Rozmaring kunyhó MédiaKlikk oldalán lehet megtekinteni.

Az alkotó kedvű gyerekeknek jó hír, hogy az MTVA egy újabb pályázatot is meghirdetett, melyben lehetőséget kínál arra, hogy a kis nézők saját történetüket is elmesélhessék. Az én Rozmaring kunyhóm címmel bábpályázatot ír ki, amelyre óvodások és 1–5. évfolyamos általános iskolások, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok esetén a 13. életévüket be nem töltött tanulók pályázhatnak Magyarországról és határon túlról egyaránt.

A feladat egy saját bábelőadás megalkotása, a Rozmaring kunyhó gubáinak segítségével egy saját történet elmesélése bábtechnikával. A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 5. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a 10 legjobbat pedig Rozmaring kunyhós ajándékcsomaggal díjazza, sőt az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsora be is mutatja. A beérkezett valamennyi pályamű megjelenik a Rozmaring kunyhó MédiaKlikk-oldalán.

A pályázat részletes kiírása, a technikai paraméterek továbbá a bábok elkészítéséhez szükséges segédanyagok és sémák elérhetők a www.mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon.

Napraforgó, Mályva, Kele, Deske, valamint Lári és Fári korhatár nélkül várja a nézőket a Rozmaring kunyhóban az M2 Gyerekcsatornán szombatonként, 18 órától.