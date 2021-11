Amikor a Rolling Stones megváltoztatta az internetet

Megosztás Tweet



Huszonhét évvel ezelőtt újabb történelmi fejezetet írt a Rolling Stones rockzenekar azzal, hogy 1994 novemberberében elsőként közvetítették élőben koncertjüket az interneten.

A Forrest Gump volt az év filmje 1994-ben, alig volt valakinek mobiltelefonja, és a legtöbben az internet létezéséről sem tudtak még. De a Rolling Stones igen, ráadásul 1994-ben olyasmit tett, amit korábban egyetlen népszerű nagy zenekar sem:







1994 november 18-án, dallasi koncertjük egy részét élőben közvetítették az interneten.

A Stones öt dalt – Not Fade Away, Tumbling Dice, You Got Me Rocking, Shattered és Rocks Off – sugárzott az internet, illetve az MBone (Multicast Backbone) segítségével. A show a Stones Voodoo Lounge turnéjának része volt, amely 1995-ben Magyarországot is érintette egy fergeteges koncert erejéig.

A zenekar akaratlanul is új korszakot nyitott az emberek zenefogyasztásában. Stephan Fitchtől, a Thinking Pictures multimédiás számítógépes csoport elnökétől – amely segített az adás elkészítésében – idézett nyilatkozat szerint a The Rolling Stones kezdetben bizonytalan volt az online közvetítés kapcsán: „Az egyetlen módja annak, hogy eladjam az ötletet a Stonesnak, az az volt, hogy azt mondtam Mick Jaggernek és Keith Richardsnak: »Nézzétek, ez egy nagyon klassz dolog, és még soha nem csináltak ilyet. És ha ti nem teszitek meg, megcsinálom majd az Aerosmith-szel«.”

A felvétel szakadozott, a hang gyenge volt, és akkoriban csak körülbelül 200 ember tudott ráhangolódni a sugárzásra, de az biztos, hogy ez elindított valami egészen újat, és azóta – 27 év alatt – pedig rengeteget fejlődött az internet, és ezzel együtt a webes zenefogyasztás is.

A Rolling Stones ma a világ egyik legrégebben működő rockzenekara, még ma is készítenek felvételeket és turnéznak. Gyakran a Stones turnéja az adott év anyagilag legsikeresebb koncertkörútja, a zenekar új albumai pedig rendre az amerikai Billboard 200 slágerlista első öt helyezettje között vannak. Lemezeikből világszerte több mint 200 milliót adtak el.

A Stones ötvenéves pályafutása során Mick Jagger, Keith Richards és Charlie Watts mindvégig az együttes tagja volt. Dobosuk, Charlie Watts idén augusztusban hunyt el.