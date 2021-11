Sorsszerű véletlen terelte az énekesi pályára Király Viktort

Megosztás Tweet



A Ridikül legutóbbi adásában apák és fiaik vendégeskedtek, közöttük Király Viktor és édesapja, Király Tamás. A DAL 2012, 2014 és 2018 versenyzője a Duna Televízió műsorában elárulta, ha nem betegszik meg zenekarának énekese, akkor talán még ma is a dobok mögött ül. A szalagavatóján azonban nyilvánvalóvá vált, hogy arany van a torkában, már csak azt kellett kitalálnia, hogyan nyerhetné el apja támogatását?

Király Viktor családjában nem volt magától értetődő, hogy támogatják mindenben, amit csak kitalált: meg kellett mutatnia, hogy valóban képes és hivatott arra, amit szeretne. Így volt ez a pályaválasztással is – derült ki a Ridikül legutóbbi adásából, amelynek kapcsán felidézte, hogyan ébredt rá, hogy énekes szeretne lenni.

„Éveken át csak doboltam, egészen addig, míg haza nem költöztünk Magyarországra. Úgy készültem, hogy dobolni fogok a szalagavatónkon is, de megbetegedett az énekes és a basszusgitáros srác javasolta, hogy énekeljek helyette én. Nagy siker volt, és egyben vízválasztó apámnál is, akkor már elgondolkodott, hogy lehet, van valami bennem, amit tud támogatni” – fogalmazott Király Viktor a Duna Televízió műsorában.







Az érettségi után zeneszerzéssel kezdett foglalkozni és mellette angolt is tanított, az ebből szerzett zsebpénzét fordította arra, hogy saját szerzeményeit stúdióban vegye fel. A tizedik dal után lett bátorsága arra, hogy édesapjának is megmutassa őket, aki látva erőfeszítéseit, támogatni kezdte őt. Király Tamás a műsorban úgy fogalmazott, fia nemcsak szakmájában elismert és sikeres, büszke arra, hogy jó édesapa is vált belőle.

A további részletek a Ridikül idézett adásából ismerhetők meg, ahol Závodi Marcell és ifj. Richter József is mesélnek személyiségük és karrierjük fejlődéséről, amelyeket együtt élhettek át az édesapjukkal.

Ridikül – minden hétköznap 17.05-től a Duna Televízión.

