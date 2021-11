Rúzsa Magdi gyermekei már most igazi csapatjátékosok

Megosztás Tweet



Várandóssága alatt utoljára a Petőfi Rádió reggeli műsorában szólalt meg élőben Rúzsa Magdi új szerzeménye, a Fight kapcsán, ami a 2022-es férfi kézilabda Eb hivatalos dala. A háromszoros anyai örömök elé néző énekesnő a Petőfivel a reggel! műsorvezetőjének, Bekker Dávidnak hangsúlyozta: gyermekei már most nagyon vagányok és együttműködők.

A Máté Péter-díjas, kétszeres Fonogram- és Artisjus-díjas énekesnő, Rúzsa Magdolna énekli a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság hivatalos dalát. A Fight című, angol nyelvű dalt – melyet Szakos Krisztiánnal közösen szereztek – az éteren keresztül először a Petőfi Rádióban, a magyar zenék rádiójában hallhatta a nagyközönség. A dalpremier kapcsán Rúzsa Magdi interjút is adott, melyben kitért arra is, hogy már most igazi kis csapatot alkotnak gyermekeivel.

„Egészen idáig igyekeztem a színpadhoz igazítani mindent, valahogy ez mindig egyértelmű volt nekem, nem erőltettem. Aztán megtudtuk, hogy jönnek a gyerkőcök, akik szerencsére nagyon jófejek, mert kőkeményen melóztak velem. Tűrték, bírták a koncerteket, együtt turnéztunk, igazi csapatjátékosok. Valószínűleg tudják ők, hogy hova készülnek” – mondta nevetve a Petőfivel a reggel!-ben Rúzsa Magdi, aki utolsó koncertjeit már óvatosabban adta, ami komoly kihívást jelentett neki, hiszen, mint mondja, a színpadon hiperaktív üzemmódba kapcsol át. Éppen ezért örült, amikor kiderült, hogy a férfi kézilabda Eb hivatalos dalát énekelheti, amibe bőven került a „Magdis spirituszból”.







„Nagy megtiszteltetésként éltem meg a felkérést, hiszen nem minden nap ír az ember dalt egy ekkora sporteseményre. Szakos Krisztiánnal szereztük ezt a dalt is, amit a versenyszellem ihletett: a harcról szól, a pillanatról, amikor küzdeni kell. Véleményem szerint egy energikus, jól énekelhető szerzemény, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét és méltó arra, hogy egy Európa-bajnokság himnusza legyen” – fogalmazott a Petőfi Rádió reggeli műsorában Rúzsa Magdi, aki a folytatásban azt is elárulta, hogy a gyerekeivel már most hallgattat zenét, a saját zeneterápiájában pedig klasszikus-, pop- és rockzene is helyet kap. Jelenleg Ray Charles és Elvis slágereivel barátkoznak a hármasikrek.

A további részletek a Petőfivel a reggel! podcastjéből hallgathatók vissza.