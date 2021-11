Nehézkesen indult a karrierje, ma már a legismertebb hollywoodi színésznők szinkronhangja

Megosztás Tweet



Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsora a Vígszínházba látogatott el, Pápai Erikához. A padlás című musical ikonikus szereplőjeként és az egyik legbársonyosabb női szinkronhangként ismert színésznő a bejátszóban arról mesélt, pályája kezdetén egyáltalán nem volt könnyű helyzetben.

A közkedvelt Jászai Mari-díjas színművész, Pápai Erika csak ritkán ad interjút, mégis sokszor találkozhatunk kellemes hangjával: többek között olyan hollywoodi díváknak kölcsönözte lágy, dallamos magyar hangját, mint Nicole Kidman, Eva Longoria vagy Michelle Pfeiffer. Az M5 kulturális csatornával kivételt tett: a Librettó stábját második otthonában, a Vígszínházban fogadta, ahol 1986 óta játszik. Mint mondja, a színpadig vezető út nem volt könnyű.

„Amikor jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára, megadták nekem azt a keserédes lehetőséget, hogy nem vettek fel elsőre. Bölcsész és jogi karra is pályáztam, utóbbira jártam is, de később felvettek a színműre is. Akkor már biztos voltam abban, hogy ezt a pályát én végig csinálom. Prózai színésznőként kezdtem, sok munkával jutottam el a zenés darabokig. Számomra a nagybetűs színész akkor jó, ha minden műfajban tud kiemelkedőt nyújtani” – emlékezett vissza az M5 kulturális csatorna műsorában Pápai Erika.







A színésznő azt is elárulta, egyik legkedvesebb darabja Presser Gábor, Horváth Péter és Sztevanovity Dusán világhírű magyar musicalje, A padlás, amely idén már az 1000. előadásánál tart. Bár a Kölyök szerepében több évtizede láthatja őt a közönség, azt mondja, ez még sokáig így is lesz: ehhez a karakterhez sohasem lesz elég idős, hiszen a történet szerint a szellem, akit játszik 530 éves. A további részletek megtalálhatók, ahol szívügyéről, a magyar nyelv ápolásáról és a szép beszéd fejlesztéséről bővebben is mesél.

