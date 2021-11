Benkő Péter szerint egy jó film terápiát jelenthet a nézőknek

Megosztás Tweet



Gyerekként orvos szeretett volna lenni Benkő Péter – árulta el a már több mint fél évszázada a pályán lévő, kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a Duna Televízió Almárium című műsorában. Benkő Péter a műsorban felidézte kedvenc szerepeit és a nézők betekinthettek picit magánéletébe is.

„Vidéken nőttem fel, eszem ágában nem volt színésznek készülni még az iskolában sem. Orvos akartam lenni, és ma már tudom is, hogy miért” – mesélte magáról Benkő Péter színművész, akinek pályáját a közönség szinte már 1967 óta követheti. Ekkor kapta meg ugyanis a Fekete István azonos című regényéből készült ifjúsági kalandfilm, A koppányi aga testamentuma főszerepét.

„Az orvos testet és lelket kezel, a színész pedig többnyire a lelket, így ez is egyfajta orvoslás. Ha jó filmet, színházat néz a néző, az átmasszírozza a lelkét. Ezt közvetíteni nagyon jó dolog, ezért lettem színész” – fejtette ki a miértet Benkő Péter az Almáriumban.







Radványi Dorottyának nemrég örökbefogadott kutyusáról is mesélt, sőt a nézők láthatták is vidéki életének néhány jelenetét, köztük azt is, hogy miként TRX-ezik a szabadban a színművész.

A beszélgetés, amelyben hosszú pályafutása kedvenceit is felidézte Benkő Péter, IDE kattintva nézhető újra.

