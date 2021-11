Színes adventi programkavalkád a Várkert Bazárban

Megosztás Tweet



Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Várkert Bazár adventi programsorozatát.Tavaly a korlátozások miatt csak online voltak elérhetők az események. Az első advent ünnepi hétvége előtt már november 22-én Schubert muzsikájával várják az érdeklődöket. December 30-án évzáró koncerttel búcsúztatják az esztendőt.

Az adventi hétvégéken ingyenes kézműves programokkal, családi workshopokkal, kortárs iparművészeti vásárral és különleges hangulatú zenei produkciókkal, valamint karácsonyi tematikájú vezetett sétával várják a közönséget. Az esti koncertek előtt a fellépőkkel közösen meggyújtjuk a Hello Wood által alkotott adventi koszorú egy-egy gyertyáját, és néhány ünnepi gondolat megfogalmazásával tesszük meghitté az adventi várakozást.

A szervezők a járványügyi szabályok betartását kérik a látogatóktól. Idén a Várkapitányság a Regőczi Alapítvánnyal, a Covid-árvák számára szervez jótékonysági gyűjtést iparművészeti vásárunk keretében. A vásár fővédnöke és az alapítvány életre hívója Magyarország köztársasági elnökének felesége, Herczegh Anita. Az alapítvány céljaira történő gyűjtés mellett élményekkel is szeretnék megajándékozni a pártfogoltjaikat A Várkert Bazárt a Bohém Kiskarácsony című előadásra biztosít jegyeket.

A november 12-ei sajtótájékoztatónkon a Várkert Bazár adventi kínálatának különlegességeit Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettese ismertette, vadonatúj eseményeinket pedig népszerű művészek mutatták be. Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész avatta be a hallgatóságot, hogy Schubert Téli utazás című művében hogyan helyettesítik hangszerek az énekhangra írt részeket a Bogányi Trió előadásában. Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő mesélt az Ünnep, újra együtt! koncertjéről, melyet a Budapest Jazz Orchestra zenészei mellett igazi sztárvendégek tesznek feledhetetlenné. Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke arról beszélt, miként eleveníti fel a régmúlt karácsonyait a BFTZ ünnepi koncertje a barokk muzsikától a jazzig. Delov Jávor, a Random Trip zenekar művészeti vezetője a Tabán a házban című évzáró koncert részleteit mutatta be.

Forrás: varkertbazar.hu

Kiemelt adventi programok

November 22: Bogányi Trió - Franz Schubert: Winterreise

Az osztrák zeneszerzőt a bécsi klasszicizmus utolsó mesterének és az első romantikus zeneszerzőnek tartják. A Bogányi Trió koncertjén a Téli utazás című darabjának énekhangra írt részét két hangszerrel, oboával és fagottal jeleníti meg a zenekar. A két szólóhangszer színe és finomsága egyedülálló hangképet ad ezeknek a gyönyörű, mély, filozófiai daraboknak, saját hangszerelésben. A művészi hangulat megteremtését festmények egészítik ki, amelyek vizuálisan is reflektálnak a hangzás élményéhez.

Adventi iparművészeti vásár

A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá adventi vásárunkon, amelyet 2019 után idén másodjára rendezünk meg az Artisticon Iparművészeti Egyesülettel. Több mint félszáz iparművész gyűlik össze az adventi vasárnapokon szakmai zsűri által minősített alkotásokkal. Barátságos, emberléptékű vásárunkon a látogatóknak lehetőségük lesz az alkotókkal találkozni, megismerni a műalkotások történetét - személyes és értékőrző ajándékokra lelhetnek. Számunkra azért is fontos az esemény, mert az iparművészet jelen van a Várkapitányság munkájában, például az újjászületett Lovardában és a Szent István-teremben is. A történelmi terem berendezése elnyerte az 1900-as párizsi világkiállítás nagydíját, és ma ismét megcsodálhatók a korhű formában újjáalkotott iparművészeti remekek: a Zsolnay-kandalló, a berakásos parketta, az intarziás famennyezet, a pirogránit képek, a díszes függönyök és csillárok. Az alkotások motívumai alapján neves művészek különleges iparművészeti kollekciót készítettek, amelyek elegáns díszei lehetnek az otthonunknak.

November 27: Bohém Kiskarácsony, avagy operamesék a padlásszobából

A varázslatos történetben gyerekek elé tárul Puccini csodákkal teli birodalma. A Bohémélet egykori szereplőinek padlásszobájában tárgyak elevenednek meg, dalok, táncok kerekednek ki belőlük. A történet végén megtörténik a csoda, hullani kezd a hó, megjelenik a Karácsony Tündére és mindent átjár az Ünnep varázsa. A produkció középpontjában a Magyar Állami Operaház idén jubiláló, 50 éves Gyermekkórusa áll, ők a főszereplői e bájos történetnek, mellettük a Színház kiváló magánénekesei, illetve a Magyar Nemzeti Balett szólistái és az Opera Zenekarának művészei teszik felejthetetlenné a mintegy egyórás előadást.

November 28:Karácsonyi melódiák a barokktól a jazzig a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával

A karácsonyi készülődés kezdete egyre korábbra tolódik: már ősszel szól a Jingle Bells a plázákban, pedig annyi jó karácsonyi zene van! Ugyan Csajkovszkij karácsonyi dallamait sosem lehet megunni, de kíváncsiak rá, mi történik akkor, ha Duke Ellington hozzányúl ezekhez a csillagszóró illatú melódiákhoz? Mi a boldog lelkek titka? Mitől szerelmes a brácsa? Hogyan zajlott és legfőképp hogyan szólt egy karácsony évszázadokkal ezelőtt? A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának zenészeivel és Mona Dániel zenetörténész könnyed történetmesélésével betekinthetnek a régmúlt karácsonyaiba.

December 5: Modern Art Orchestra feat. Pocsai Kriszta, Harcsa Veronika - Our Daily Moods

A hazai és nemzetközi jazz és a kortárs zene kiemelkedő társulata feledhetetlen, könnyed estét varázsol az ünnepi készülődésbe Pocsai Krisztina és Harcsa Veronika énekesnők vendégszereplésével. Ismert, legendás jazz dalok nagyzenekari hangszerelésben szólalnak meg, de többek között kortárs megzenésítésben Ady-vers is elhangzik. Nagyszerű élményt tartogat ez az este azoknak, akik szeretik a klasszikus jazz melódiákat, és nyitottak a jazz hangzás új útjainak felfedezésére is.

December 14: A szeretetnek csillagára nézek - Ünnepi est a Várkert Irodalommal

A Várkert Irodalom sorozatban a karácsonyhoz közeledő, adventi, szezonzáró estre Juhász Anna irodalmár és Ugron Zsolna író közös meghívására érkeznek a művész vendégek. Az idei ünnepi est a családról, az alkotásról és a művészi generációk közös értékeiről szól. Ezúttal két kivételes művész család tagjai, Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművész, Kelemen Hanna színművész, valamint Trokán Péter Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész és Trokán Anna színművész kap meghívást, hogy meséljenek ünnepi és hétköznapi pillanataikról, zenéről, színpadról, versről és alkotásról, egymásra hatásról és emellett a karácsonyi szertartásaikról, az ünnep illatairól, emlékeiről, hagyományteremtésről.

December 18: Budapest Bár adventi koncert

A zenekar idén adventkor lép először a Várkert Bazár színpadára, új lendülettel, kicsit megújított repertoárral és természetesen a régi kedvencekkel tartanak két előadást is vendégeikkel. A védjegyükké vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait.

December 19: Ünnep, újra együtt! - Tóth Vera & Budapest Jazz Orchestra

Különleges adventi koncert csendül fel a Várkert Bazárban, hiszen mára már hagyománnyá vált, hogy Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra együtt ünnepli a karácsonyt, amelyhez idén is csodálatos vendégek csatlakoznak. A koncerten ezúttal is vendég lesz testvére, Tóth Gabi, és szintén vendégművészként áll színpadra az élő zenei legenda, Charlie is. Dalaikat egyedi hangszerelésben hallhatják majd ezen a rendkívüli estén, hiszen a Budapest Jazz Orchestra népszerű zenekarához a Coolstrings virtuóz vonósai is társulnak, hogy feledhetetlen élményt teremtsenek.

December 30: Tabán a házban - Random Trip évzáró koncert 2021

A Random Trip nagykoncertje valódi időutazás: az improvizációs közösség a hetvenes évek zenei forradalmának közepébe repít el minket, a fiatal muzsikus-generáció jeles képviselőit pedig olyan legendák segítik ebben, akik maguk is aktív részesei voltak ennek a korszaknak. Közreműködők: Solti János (LGT), Lylith (Parov Stelar Band),Vitáris Iván (Ivan and the Parazol, Delov Jávor, DJ QCEE

Ünnepi tárlatvezetések az adventi vasárnapokon az Új világ született kiállításon

November 28. - Neszmélyi Emil hegymászó szubjektív tárlatvezetése

December 5. - Emberek és állatok a Nagy Háborúban címmel adventi tárlatvezetés gyermekek, illetve felnőttek részéreDecember 12. - Juhász Anna irodalmár szubjektív tárlatvezetése

December 19. - Dr. Csorba László történész szubjektív tárlatvezetése

Karácsonyi várséta az adventi hétvégeken

Sisi karácsonya című hangulatos vársétán Erzsébet királyné és az egykori királyi család ünnepi szokásait lehet megismerni. A résztvevők megkóstolhatják Sisi kedvenc süteményét, az eredeti császári recept alapján készített florentinert is. A részleteket és további sétákról több információ awww.budaivarsetak.hu oldalon található.

Advent alkalmából két szabadtéri kiállítással is készülnek a szervezők. Gyerekek számára a karácsonyi meseirodalom témáját mutatják be és felelevenítik a régmúlt karácsonyait, ünnepi szokásait.

Családi programok az adventi hétvégéken

A diótörő - Várkert Mozi

A londoni Royal Ballet 2016-os előadása felvételről élményt jelent az egész családnak, hiszen A diótörő különleges helyet foglal el a balettrajongók szívében szerte a világon. Csajkovszkij tündöklő muzsikája, a káprázatos jelmezek és díszletek és a Royal Ballet táncosainak magával ragadó eleganciája minden korosztály számára igazi karácsonyi élménnyé teszik az előadást. Klasszikus, kihagyhatatlan alapmű a karácsonyi időszakban a család apraja-nagyjának.

Kézműves foglalkozás és interaktív karácsonyi játékok

Változatos kézműveskedési lehetőség várja a családokat. Játékos formában készíthetnek ünnepi dekorációt, asztali kiegészítőket, pohár- és tányéralátéteket, ültető kártyákat, képeslapokat, színezőket, kirakókat, játékokat. Lehet gyertyát mártani, Luca búzát ültetni, de az adventi koszorú, a mézeskalácsírás, a kisebb fonaljátékok, a gyékény ablak és ajtódíszek készítése is változatos lehetőséget kínál az ügyesség és a szépérzék fejlesztésére, a közös családi szórakozásra. Az itt töltött alkotó időben mindenki találhat kedvére valót. Ha pedig minden elkészült kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik interaktív karácsonyi játékainkat.

Belefér egy pici szívbe

A Várkert Bazár varázslatos gyermekprodukciója a legkisebbeket szólítja meg. A Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-verses gyerekelőadás a Csík zenekar művészeivel a színház varázsát, a koncert szívdobogását viszi el a gyerekekhez. Az azonos című verseskötetből készült interaktív gyerekelőadás a nagycsoportos óvodásoktól a kisiskolásokig várja az énekelni, verselni szerető gyerekeket és családjaikat.

További részletes és aktuális információk a www.varkertbazar.hu oldalán olvashatók.