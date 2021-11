Versmaraton – Igazi kulturális csemegével készül az irodalombarátoknak a Kossuth Rádió és az M5

Megosztás Tweet



Különleges műsorfolyammal várja az irodalombarátokat a Kossuth Rádió és az M5 a mai napon. Nemcsak az eseményhez köthető beszélgetésekkel, hanem helyszíni bejelentkezésekkel is követik a Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvénysorozatát reggel tíztől este tízig.

A Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) immár tizedik alkalommal rendezi meg november 10-én a Versmaratont, amelyen csaknem száz kortárs költő tizenkét órán át olvassa fel Az év versei 2021 antológiában megjelent alkotásait.

A hagyományosan áprilisban, a magyar költészet napjához kapcsolódó eseményt idén a járványhelyzet miatt rendezik meg novemberben, ám ezúttal is a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az érdeklődők beszélgetéseket is hallhatnak a szerzőkkel.

A 10 órakor kezdődő és 22 óráig tartó Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvénysorozatát a Kossuth Rádióban és az M5-ön is követni lehet.

A 15.35-kor kezdődő Kalendáriumot ezen a napon egyedi műsor váltja fel, a Versmaraton helyszínéről nemcsak a rádióban hallhatók majd a beszélgetések a költőkkel, hanem a Kossuth Rádió Facebook-oldalán élő közvetítésekkel is nézhető a kulturális esemény. A Kossuth Rádión a Versmaratonon elhangzó költeményeket később is lehet majd hallgatni, hiszen esténként folyamatosan közreadják majd a kortárs költők rímbe szedett gondolatait.

Az M5 is csatlakozik az irodalmi seregszemléhez, Nehéz Attila a Petőfi Irodalmi Múzeumban tölti a napot, hogy 10-től 22 óráig tudósítson az eseményekről. Az M5 műsorvezetője a nap folyamán többször is tudósít a helyszínről, 13 óra után nem sokkal, 17.20 után pár perccel, illetve a 19 órakor kezdődő Librettóban is. Az M5 Híradója pedig összefoglalóban számol be a kulturális programokról.

