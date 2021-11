Műsorvezető társa is alig ismert rá az ismert énekesre – Stílust váltott Freddie

Megosztás Tweet



„Valami nem stimmel” – hívta fel a Család-barát nézőinek figyelmét Somogyi Dia a szerda délelőtti adásban műsorvezető társára, Freddie-re mutatva.

„Remélem, mint Sámsonnál, az erőd nem lesz majd oda” – mondta viccelődve Somogyi Dia szerdán a Duna Televízió délelőtti magazinműsorának beköszönésében, oda fordulva Fehérvári Gábor Alfrédhoz, aki egyik napról a másikra igencsak megváltozott.

Míg kedden hosszú hajjal köszönt el, addig szerdára megszabadulva hosszú fürtjeitől, felnyírt rövid hajjal köszöntötte a Duna Televízió nézőit. Hogy miként fest új külsővel Freddie, az kiderül az alábbi videóból is, amelyben Bari Laci, A Dal 2021 döntőse meg is dicsérte frizuráját. Hogy Bari Laci indul-e A Dal 2022-ben, azt is megtudhatják a videóból.

