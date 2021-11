Eperjes a Magyar Passióról: Ez a mi Katynunk volt!

Megosztás Tweet



Az irgalom a legfontosabb mondanivalója a Magyar Passiónak – fejtette ki az M5 Ez itt a kérdés! című műsorában Eperjes Károly színművész az általa rendezett filmről. Eperjessel, aki saját filmjének egyik főszereplője is, Borvendég Zsuzsa történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és Szabó Csaba történész-levéltáros beszélgetett Horváth Szilárd műsorvezető moderálásában.

A napokban mutatták be a mozik a Magyar Passió című nagyjátékfilmet, amely az 1950-es évek azon vészterhes napjait idézi fel, amikor az ÁVH, a kommunista diktatúra erőszakszervezete brutális támadást indított a szerzetesrendek ellen.

„Ez szerintem a magyar Katyn volt. 1950 június 8-án egy éjszaka alatt nekiestek a szerzetesrendeknek, és kivontak majdnem 12 ezer katolikus intelligenciát a magyar társadalomból”

– mutatott rá Eperjes Károly, aki a kommunista diktatúra szerzetesrendek elleni, brutális méretű, hatását máig éreztető, terrorisztikus intézkedését és annak hatásait mutatja be filmjében.

„Kedves történészek, tankönyvírók! El tudják képzelni, hogy a lengyel történelemkönyvekben nincs bent Katyn?” – fogalmazott a beszélgetés során a rendező, aláhúzva:

történelemkönyveinkben a mai napig nem szerepel ez a dátum, amikor egyetlen éjszaka 12 ezer magasan képzett embert „egyetlen éjszaka likvidáltak. Sokan belehaltak, sokan külföldre mentek”.

A beszélgetésben elhangzott: Eperjes Várnai Péter címzetes prépost színdarabja alapján rendezte meg filmjét.

Nem csak a szerzetesrendek kálváriájáról szól, ez a film, de a parasztemberek, „kulákok” sorsáról is, az ÁVH-sok kálváriájáról – bármilyen furcsán is hangzik ez –, az árva gyerekekről és Trianonról is, hiszen arra is reflektál, fogalmazott Eperjes.

A film szakértője Kálmán Peregrin pasaréti ferences plébános volt, ő állította össze a „Te meztelen Krisztus, hol hagytad az inged” című dokumentumkötetet. A könyv a szerzetesrendek erőszakos feloszlatásáról szól. A film felidézi azt a kevéssé ismert jelenetet is, mikor az ávósok vízágyúval lőtték a híveket. Eperjes elmondja: szemtanúja volt az esetnek, az emberek nem mozdultak, csak a gyerekeket mentették ki.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a főszereplő, Leopold atya sorsa a krisztusi szenvedéstörténettel is rokonítható. Eperjes aláhúzta: a film külföldön „Merci” címmel megy, ami itt azt jelenti: „irgalom ” – hiszen ez a legfontosabb mondanivalója a filmnek: „az irgalom, mint a szeretet legmagasabb foka” – fogalmazott az alkotó.

Fotó:Magyar Passió Facebook