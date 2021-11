Egy Kossuth-gyilkosságot is meghiúsított, a székely Indiana Jones

Megosztás Tweet



„Szóra bírták” Orbán Balázst – animációs filmben elevenedik meg a legnagyobb székely alakja. Az animációs film eddig ismeretlen történeteket mesél el a néprajzi gyűjtőről és íróról, többek között azt, hogyan hiúsít meg egy Kossuth-gyilkosságot.

(Forrás: Székelyhon)

Fazakas Szabolcs, a rajzfilm ötletgazdája és egyben a Székelyföldi Legendárium vezetője elmondta: Orbán Balázs jegyzetfüzeteinek grafikai stílusa képezi az animáció alapját. Az animáció készítői a jegyzetfüzeten kívül felhasználták az udvarhelyi Kováts fényképészettől kapott korabeli fotókat is. Fazakas Szabolcs elmondta, nem 3D-ben építették fel a teret a filmben, hanem a 3D-s figurák a régi fényképek terében mozognak.

Fazakas Szabolcs eddig 13 animációs filmet készített. A Krónika megkeresésére elmondta, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szól a most készülő sorozatuk, hiszen rengeteg olyan érdekességet mesél el, amelyek eddig ismeretlenek voltak Orbán Balázs életéről.

Az animációs filmet októberben bemutatták a romániai Anim’est filmfesztiválon is, ahol elnyerte a Animation Pitch Prize díját, ennek köszönhetően pedig nemzetközi kapuk is megnyíltak az alkotás előtt. A jutalom része ugyanis, hogy jövőre nemzetközi szinten is bemutathatják azt.

Fazakas Szabolcs elmondta, a fesztiválon egy továbbképzésen is részt vettek, ahol sok mindet tanultak. A megszerzett tudás birtokában pedig már egy ötrészes sorozatban gondolkodnak, nem csupán egyetlen tízperces animációban. „Megértettük, hogy nekünk székelyeknek is megvannak a saját Indiana Jones-aink, csak nem mindegy, hogy ezt hogyan adjuk elő. Nemzetközi szintre kell kilépjünk, hiszen a mi történeteink is legalább annyira érdekesek, mint a jelenleg népszerű sorozatok” – fogalmazott a Székelyhonnak adott interjúban.

(Forrás: Székelyhon)

A tervek szerint a 14 perces epizódok önmagukban is megállják majd a helyüket, összevonva pedig tévében is bemutatható filmmé kovácsolódnak.

A „legnagyobb székely” a Hargita megyei Lengyelfalván született 1829-ben, és Budapesten hunyt el 1890-ben, író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ugyanakkor rendkívül kalandos életű ember volt. Emlékiratai szerint félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz (vagy görög) családból származott, és rengeteget utazott. Családjával már az 1840-es években Konstantinápolyba ment a velencei származású – valószínűleg a muzulmánok által megmérgezett – nagy­anyja, Foresti Mária örökségének átvételére.

Kalandos életútjának számos érdekes adaléka van: meghiúsít egy Kossuth-gyilkosságot, lefülelvén az osztrák titkos ügynököket, aztán Londonban is élt, Jersey szigetén jó barátságba kerül Victor Hugóval, kutatói munkavégzése közben szinte bennreked egy egyiptomi piramisban, bejárja Kis-Ázsiát, tanulmányozza az antik görög kultúra emlékeit is.

A készülő animációs sorozatból többek között ezeket a kalandokat is részletesen megismerhetik majd az érdeklődők.