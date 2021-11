Fine dining élmény a Turai Kastélyban: Michelin-csillagos séf vezetésével nyit a BOTANIQ étterem

Megosztás Tweet



Mészáros Ádám két Michelin-csillagos séf vezetésével november 17-én megnyílik a BOTANIQ Turai Kastély új fine dining étterme, a Clarisse. Az étterem kínálata túlmutat a gasztronómián, hiszen egy minden apró részletében megkomponált, Tura és a kastély által inspirált élménycsomagot nyújt a vendégeknek: az ételek és a felhasznált alapanyagok, a fogásokhoz készített egyedi kerámiatányérok, a menüsorhoz szerzett aláfestő zene, a koktélok elnevezése és a személyzet ruházata mind a kastély és parkja hagyatékából, a környék tradícióiból merítettek ihletet.

(Fotó: Hlinka Zsoltl)

Mészáros Ádám két Michelin-csillagos séf vezetésével Clarisse néven megnyílt a BOTANIQ Turai Kastély fine dining étterme, amely teljesen új szintre emeli a kastély gasztronómiáját, egy nemzetközi téren is egyedülálló koncepció meghonosításával. A Clarisse – amely a kastélyt építtető Schossberger Zsigmond unokájáról, a festőművész Schossberger Klára „Clarisse”-ról kapta a nevét, akinek fényképhagyatéka és megemlékezései sokat segítettek a kastély rekonstrukciója során – a vendégeit egy olyan, a színházi esték hangulatát idéző gasztronómiai utazásra invitálja, amely során a kastélyt körülvevő erdő szintjein utazhatnak végig, egy minden érzékszervet megmozgató felejthetetlen élmény keretében.

A helyszín által inspirált és helyi alapanyagokból készülő menüsort többek közt a fogásokkal harmonizáló bor- és koktélpárosítás, a Néma Júlia keramikusművész által a menühöz tervezett kerámia étkészlet, az egyes fogásokhoz Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész által komponált, a turai népdalokból merítő egyedi zenei aláfestés, valamint a személyzet által viselt, Zoób Kati által tervezett uniformisok teszik igazán emlékezetessé.

Az étterem egyedi, bensőséges hangulatát egy közel 40 festményből és grafikából álló galériafal határozza meg, amely a kastély és a park hangulatát adja vissza –

ráadásul közülük egy festmény maga Schossberger Klára műve.

(Fotó: Molnár Dániel)

„Nagyon izgalmas szakmai kihívás volt a Clarisse élmény minden apró részletét megkomponálni, hogy a kastély története, a park csodálatos növényvilága, a turai tradíciók és a farm to table, azaz a földtől az asztalig alapelv is áthassák azt a gasztronómiai utazást, amit kínálunk a vendégeinknek. Ilyen komplex munka ritkán adatik meg egy séf életében. Bízunk benne, hogy az egyedi koncepciónak köszönhetően Tura és a Clarisse a nemzetközi gasztronómiai térképre is felkerülhet majd” – mondta Mészáros Ádám, a BOTANIQ Turai Kastély Clarisse éttermének séfje.

Hozzátette: nem titkolt célként lebeg a szemük előtt, hogy szeretnék megszerezni Magyarország első vidéki Michelin-csillagát, valamint megcélozzuk a fenntartható konyhákat honoráló „zöld Michelin-csillag” minősítést is.

A Mészáros Ádám által megálmodott, Clarisse ihlette menüsorban a patak, az avar, a gyep, a cserje, a lombkorona, valamint az ég szintjét jelenítik meg a fogások. A tányérokra így kerül többek között pisztráng, gomba, fürj, szarvasgerinc és körte is, varázslatos kompozíciók formájában. Az elkészített ételek a „farm to table”, azaz a „földtől az asztalig” alapelvet követik, miszerint a hozzávalók túlnyomó része helyi termelőktől származik, a jövőben pedig magában a kastély kertjében teremnek majd.

Jelenleg is a környékről, Zsámbokról hozzák a zöldséget, a mézet, a tejterméket míg a gyöngytyúk és a csirke a Kurca- parti családi gazdaságból érkezik. A fogások visszanyúlnak a környék és a kor tradícióihoz is, a desszertet például egy 1906-ban megjelent magyar szakácskönyv receptje ihlette.

A menüsorban megálmodott ízeket két hozzájuk komponált, nagy gondossággal összeállított borsor egészíti ki, teszi teljessé: Langó Tamás sommelier az egyes fogásokhoz egy hazai („Hegyeink emléke”borsor), illetve egy nemzetközi borkülönlegességeket felvonultató válogatással („Utazásaink kalandja” borsor) is készült, a vendég döntésére bízva a választást.

A Clarisse-ban egyedülálló módon a két borsor mellett a vendégeknek lehetőségük van a menühöz megalkotott, egyedi kreációkat tartalmazó koktélválogatást is választani. A koktélok is az ételsort emelik előtérbe: minden koktél kapcsolódik az adott fogáshoz, például valamilyen közös alapanyag formájában.

A Szabó Gergely bartender által megálmodott alkotások másik különlegessége, hogy emléket állítanak Schossberger Clarisse-nak, ugyanis a festményeinek nevét viselik a koktélok.

A BOTANIQ Turai Kastély fine dining éttermeként a Clarisse bizonyos előre meghatározott napokon várja a vendégeit előzetes foglalás alapján november 17-től, egy hétköznapi, illetve egy hétvégi fix menüsorral, hozzá választható bor- vagy koktélválogatással. Ezzel párhuzamosan a BOTANIQ Turai Kastély Pálmaház étterme változatlanul folytatja a működését, az á la carte vendégek, illetve a szállóvendégek kiszolgálására fókuszálva.