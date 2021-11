Bábjátékra fel! Légy te is részese a Rozmaring kunyhónak

Megosztás Tweet



Az MTVA bábpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére Az én Rozmaring kunyhóm címmel, amelyben a pályázók saját történeteiket mesélhetik el a közmédia új, saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó szereplőinek segítségével.

Hamar kicsik és nagyok kedvence lett a közmédia új, saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó, amelyben a cserfes, csínytevő és imádnivaló gubák életét követhetik a nézők szombat esténként 18 órától az M2 Gyerekcsatornán.

Az MTVA most lehetőséget kínál arra, hogy a kis rajongók saját történetüket is elmesélhessék, ezért Az én Rozmaring kunyhóm címmel bábpályázatot ír ki, amelyre óvodások és 1–5. évfolyamos általános iskolások, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok esetén a 13. életévüket be nem töltött tanulók pályázhatnak Magyarországról és határon túlról egyaránt.

A feladat egy saját bábelőadás megalkotása, a Rozmaring kunyhó gubáinak segítségével egy saját történet elmesélése bábtechnikával. Ehhez papír bábsablonokat a mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon lehet találni, de saját kezűleg is készülhetnek a bábok.

A videóformában beküldendő legfeljebb 3 perces előadásban a pályázók feladata, hogy hétköznapi történeten keresztül saját élményt mutassanak be, amely a közösségi értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozza, vagy egy olyan problémát dolgoz fel, amely a gyerekek életében fontos szerepet játszik, illetve megjelenik benne a tanulás és szórakozás is.

A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 5. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a tíz legjobbat pedig Rozmaring kunyhós ajándékcsomaggal díjazza, sőt az M2 Gyerekcsatorna a Hetedhét kaland című műsora be is mutatja. A beérkezett valamennyi pályamű megjelenik a Rozmaring kunyhó weboldalán.

A pályázat részletes kiírása, a technikai paraméterek továbbá a bábok elkészítéséhez szükséges segédanyagok és sémák elérhetők a mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon.

A Rozmaring kunyhó szombatonként 18 órától várja a nézőket az M2 Gyerekcsatornán.

A címlapfotón a Rozmaring kunyhó bábsorozatának egyik jelenete (Forrás: MTVA)