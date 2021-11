Mályva dala – szívszorítóan őszinte klip a Rozmaring kunyhóban

Megosztás Tweet



Újabb dal hangzott el a Rozmaring kunyhó legutóbbi, negyedik adásában, amelyhez a korábbiakhoz hasonlóan klip is készült. Az M2 gyerekcsatornán látható bábsorozatban Mályva dalának megható, őszinte sorai sokak szemébe csalhattak könnyeket is. A rózsaszín gubalány gondolatait a zeneszerző Szabó Balázs, valamint a Mályvát életre keltő bábművész, Főglein Fruzsina tolmácsolja.

„Mindannyiunkra igaz az, hogy lakik bennünk egy kicsi Mályva, aki kuporog bennünk mélyen, akit néha megbántanak, aki egy kicsit nehezen találja magát a világban” – mondta Mályváról Szabó Balázs, aki a Rozmaring kunyhó dalainak szerzője, de egyes zenei betétek előadójaként, közreműködőjeként is felbukkan a sorozatban. Azt is elárulta, hogy Mályva karakterének belső remegését egy udu nevű ütős hangszerrel jelenítik meg.

A Rozmaring kunyhó szombati, negyedik adásában megismert történet középpontjában ugyanis az önmagát nem találó, magát a világban elveszettnek érző gubalány állt. „Én csak egy rózsaszín vattacukor vagyok, ki ritkán mosolyog, mindenki mutogat rám, és félek nincs aki lát” – hangzik el a megható dalban, melyet Főglein Fruzsina énekel. Mályva dalához klip is készült, amely már megtekinthető a bábsorozat weboldalán.

A Rozmaring kunyhót kísérő dalok sorában már megismerhették a nézők a Nagymama dalát, és a csínytevő gubák Tolvaj nótáját, de Málya dala után is várhatók még újdonságok. Érdemes ezért is követni a Rozmaring kunyhó weboldalát, illetve figyelemmel kísérni a bábsorozat új részeit is szombatonként 18 órától az M2 Gyerekcsatornán.

Mályva dalát ITT hallgathatjátok meg.

A sorozattal kapcsolatban további tartalmak elérhetők a mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon.

Rozmaring kunyhó – szombatonként 18 órától, ismétlés vasárnaponként 08.10-kor, valamint péntekenként 19.50-kor az M2 Gyerekcsatornán.