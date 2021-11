Cher is megdicsérte Balázs Klári szépségét

Megosztás Tweet



Ritkán látott képeket és történeteket osztott meg Balázs Klári és Korda György a Duna Televízió Család-barát című műsorának nézőivel, hiszen „időszámításuk előtti”, vagyis fiatalkori fotóik mellett a hírességekkel készült közös képeiket is megmutatták. Sőt Korda György azt is elárulta: az amerikai televíziós történelem egyik leghosszabb ideig sugárzott műsorában, az Ed Sullivan Show-ban is szerepelhetett volna.

„Van az időszámításunk előtti időszak és 1980-tól a közös időszámításunk, ekkortól forrt egybe az életük” – mondta Balázs Klári a Család-barátban, ahova olyan képeket is elhoztak, amelyek még nem a közös életükből valók. Ilyen volt a labdával és babával pózolós kép a kis Balázs Kláriról és több fiatalkori fotó is Korda Györgyről. Az egyik ilyen az 1962-ben készült katonakori képe volt, egy másik szintén fiatal felnőttkori fotóját látva pedig elmesélte, miért nem futott be karriert Németországban. De nemcsak itt, hanem a tengerentúlon is ismertté válhatott volna. „A Budapest Körszállóban énekeltem, ami akkoriban neves éjszakai szórakozóhely volt. Egyik este a pincér átadott egy névjegyet, amelyet egy amerikai úr küldött, hogy beszélni szeretne velem, ám én leráztam. Évekkel később a ’70-es évek elején eljutottam az Amerika Egyesült Államokba, ahol éppen akkor ért véget a híres Ed Sullivan Show. Aki itt fellépett, világhírű lett, Elvis Presley és a Beatles is szerepelt benne. Mikor hazajöttem kezembe került ez a bizonyos névjegy, amelyet megnéztem és láttam, az Ed Sullivan Show menedzserétől volt” – mesélte Korda György.

Az Amerikai Egyesült Államokban persze később együtt is jártak Balázs Klárival, amelyet egy Cherrel készült kép is bizonyít. „Las Vegasban voltunk a koncertjén, amely után három percet tölthettünk vele, ebből kettőt beszélgethettünk, egyet pedig fotózhattunk. E közben Cher odafordult Klárihoz és azt mondta, milyen szép nő vagy” - mesélték.

A képek nézegetése közben kapcsolatukról is beszéltek, hogy melyikük az erősebb egyéniség, kiderül a Család-barát videójából, amelyet ide kattintva lehet újranézni.

