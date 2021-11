Baconőrület: létezik tudományos magyarázat a finomság imádatára

Megosztás Tweet



Nincs is jobb a grillpartikon a baconbe tekert zöldségeknél, ugye? Vagy egy kiadós rántottás, baconös reggelinél. Akármivel is párosítjuk, a bacon egy megunhatatlan étel. És hogy vajon miért is van ez így? Bármilyen meglepő is, erre létezik tudományos válasz.

Egymást érik a gasztroforradalmak, jól ismert ételek újabb és újabb elkészítési és tálalási formáit találják ki, de van néhány alapanyag, amiről úgy látjuk, sosem fog kimenni a divatból. Ilyen finomság például a bacon is, amit ehetünk reggel, délben és este is, sósan és édesen is. Hogy miért is annyira megunhatatlan kedvencünk a bacon? Ennek próbáltunk utánajárni.

Már az ókorban is…

Bármennyire is elcsépelt kezdés, de a baconre tényleg igaz: már az ókorban is létezett, méghozzá a kínaiak fogyasztották elsőként ilyen formában a disznó húsát, időszámításunk előtt 1500-tól. Aztán a népszerűsége hol nőtt, hol csökkent, modern kori szárnyalásának a Hardee’s nevű amerikai étteremlánc adott egy óriási löketet, amikor 1992-ben kitalálták a baconös sajtburgerüket. Az utóbbi években átlagosan 2 milliárd tonna bacont gyártanak csak az USA-ban, a Daily Mail cikke szerint az amerikaiak baconimádata annyira erős, hogy egy közvélemény-kutatásban megszólaltatottak 43% inkább a bacont választaná a szex helyett.

De hogy miért imádjuk?

Amikor a bacont ráhelyezed a forró serpenyőre, és a benne lévő zsírok, cukrok és aminosavak olvadni kezdenek, létrejön a Maillard-reakció, mely kémiai változás következményeként a hús és a szalonna megpirul. És hogy ez mivel jár a gyakorlatban?

„Körülbelül százötvenféle íz- és aromaanyag, valamint barna színanyagok szabadulnak fel, amik összhatása annyira ellenállhatatlan, hogy nyomban meg is éhezünk tőle, az illatok ugyanis stimulálják az agyunkat és az éhségérzetünket. A hatás annyira erős, hogy az sem számít, a sertés melyik részéből készült a szalonna” – mondta Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója, akinél kevés avatottabb bacon-szakértő létezik idehaza, ugyanis a Gierlinger termékeket is készítő cég Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása.

Ha már bacont eszünk, az sem mindegy, hogyan készítjük el. A Gierlinger termékek képviselője is szívesen használja II. Erzsébet sztár szakácsának a baconkészítésre vonatkozó trükkjét. Jeff Baker szerint a bacont nem langyos vagy kicsit meleg, hanem a tűzforró serpenyőbe érdemes tenni, hogy minél hamarabb megpiruljon és karamellizálódjon. Baker állítja, így sokkal ropogósabb lesz a végeredmény és ízeiben is teltebb lesz. És még egy apró trükk: ha kis adag természetes zsíron sütjük, végképp ellenállhatatlan lesz az íze.

Van még néhány jó tulajdonsága

Bár a bacon nem a diétázók étrendjének legfontosabb eleme, sok jó tulajdonsága is van. Például az, hogy B1, B3, B12 és cink is jócskán van benne, ahogy a bőr, a köröm és a haj egészségét támogató fehérje is. Sajnos azonban egy igazán kalóriadús húsféléről van szó, 10 dekájában 550 kalória rejlik. De hogy valami jó hírrel zárjuk a bekezdést: a másnaposság kúrálására tökéletes gyógyír.

A baconőrületnek nincs határa

Tényleg nincs! Amerikában baconrajongó csoportok is léteznek, sőt az üzletekben találni bacon ízű fogpiszkálót, illatosítót és sört is. A koronavírus első hulláma környékén a baconillatú szájmaszkok és kézfertőtlenítők is nagyot futottak, de van az a pont, ahol a rajongásnak a józan ész sem kiálthat megálljt. A konyhán jóval túlmutatva adózhatunk bacon iránti elkötelezettségünknek baconös szappannal vagy habfürdővel a fürdőben, zselés vagy gumialapú termékekkel a hálóban de az a pont ahol szerkesztőségünk se bírta tovább nevetés nélkül a baconös ragtapasz volt!

Magyarországon a bacon tekintetében többnyire maradunk az étkezőasztal és a hűtő környékén, de így sem kötjük túlságosan gúzsba a kreativitásunkat. A bacon számtalan receptben, szinte minden alkalomra felhasználható, de ha nem minőségi alapanyagokból főzöl, a legjobb receptek sem lesznek száz százalékosak. Éppen ezért cikkünk végére már csak egy hasznos tudnivalót tartogatunk, méghozzá azt, hogy honnan lehet a legjobb minőségű, cukor- és tartósítószermentes bacont beszerezni. A Gierlinger kínálatában olyan prémium minőségű kockázott és szeletelt baconöket találsz, melyekkel a végeredmény ellenállhatatlanul ínycsiklandó lesz.

A címlapfotó illusztráció.