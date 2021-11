Az intelligens humor fogta meg Freddie-t kedvenc rajzfilmjében

Megosztás Tweet



Visszatértek a közkedvelt mesefigurák a közmédia csatornáira, november 4-ig a hazai rajzfilmgyártás színe-java várja a nézőket a Válogatás a magyar animáció mestereitől műsorfolyamban. Ennek kapcsán árulta el három legnagyobb gyerekkori kedvenc meséjét Fehérvári Gábor Alfréd, a Duna Televízió műsorvezetője.

„Nagyon szerettem Vukot a dialógusai miatt. A mese később is lenyűgözött. Emlékszem, milyen feszülten vártam, hogy megjelenjen a Simabőrű, de hiába, mindig csak a csizmáját láttuk” – árulta el Freddie, aki azt is bevallotta, már gyerekként is inkább a sport kötötte le, és bár nem volt vérbeli meserajongó a Magyar népmeséket, annak narrációját mai napig nem feledi.

„Kisgyerekként úgy éreztük, hogy mindannyiunk nagypapája mesél a maga életre szóló tanulságaival. Szabó Gyula páratlan orgánuma is hozzájárult számomra a Magyar népmesék iránti szeretethez”.

Legnagyobb kedvence pedig a Macskafogó, amely szerinte kortalan. „Olyan igényes mű melynek minősége lepipálja a 21. századi alkotásokat is, intelligens humora pedig pártalan és megismételhetetlen” – mondta a Duna Televízió műsorvezetője.

Aki pedig Fehérvári Gábor Alfrédhoz hasonlóan Macskafogó rajongó, megnézheti kedvencét november 3-án 23 órától a Duna Televízió műsorán.