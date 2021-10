Megismételte Kodály gyűjtőkörútját 100 év elteltével a Magyar Rádió Gyermekkórusa

„Kodály Zoltán életrajzát bújva bukkantam rá arra, hogy 1921 októberében és novemberében a zeneszerző Komárom, Szatmár és Nógrád megyében gyűjtőúton járt, és megtaláltam az itt gyűjtött népdalokat is” – mesélte Walter Judit, az utak szervezője, a gyermekkar betanító karnagya. Felidézte, hogyan született meg az ötlet, amelyet a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezetősége is örömmel támogatott, és így a kórus egy mini turné keretén belül száz évvel Kodály után, október 20-21-én bejárta a három megye kilenc települését.

Koncertet adtak többek között a középkorban épült túrricsei templomban, a komlódtótfalui művelődési házban és Gacsályon, az általános iskolában, de Kocsord, Tolmács, Héreg, Tarján, Gyermely és Gyarmatpuszta sem maradt ki a körútból. A helyszíneken főképp Kodály Zoltán és Bartók Béla gyűjtéseiből énekeltek népdalokat,

A Bartók Rádió Énekelj velünk! műsorában Walter Judit mellett a Magyar Rádió Gyermekkórusának két ifjú énekese, Máté Nóra és Szekeres Stefánia is mesélt élményeiről. Mint mondták, a helybeliek nagy szeretettel fogadták őket, az előadásokra kiöltöztek, és látszott rajtuk, hogy a gyermekkórus személyes látogatását nem fogják egyhamar elfelejteni.

Egy gacsályi idős néninek élete legszebb élményét jelentette a gyerekek előadása, derült ki a Bartók Rádió Énekelj velünk! című péntek délelőtti műsorából, amelyben élménybeszámolót hallhattak a kórus körútjáról.

Gacsályon Gizi néni, aki 89 éves, már 32 éve nyugdíjas, velünk is nagyon kedvesen elbeszélgetett, a koncert után bement a kisboltba és elsírta magát meghatottságában. A boltosok később elmesélték ezt, és azt is, hogy azt mondta: sokszor gondolja, hogy már nem is kéne nagyon élnie, de most már tudja, hogy ezért az alkalomért megérte, mert ilyen szép előadást még nem látott – osztották meg élményüket a Bartók Rádióban a kórustagok.