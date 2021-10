Két ritkasággal gazdagodott a Zenetörténeti Múzeum

Megosztás Tweet



Két különleges hangszerrel, egy Sáránszky-hegedűvel és egy basszustárogatóval bővült a múzeum állandó kiállítása – adta hírül a fidelio.hu.

A gyűjtemény egyik legértékesebb részét a hegedűk alkotják, azon belül is a magyar hegedűkészítés fénykorából, a 20. század első feléből származó mesterhegedűk csoportja. Az ehhez kapcsolódó 20. századi hegedűkészítő műhely és magyar mesterhegedűk című tárlatot Pilát Pál (1860-1931) és Sáránszky Pál (1919-2000) műhelyének tárgyaiból, valamint a Zenetörténeti Múzeum 20. századi hegedűgyűjteményének anyagából állították össze. A gazdag gyűjtemény azonban mindeddig nem rendelkezett Sáránszky által készített hegedűvel.

Az intézmény dolgozói folyamatosan figyelemmel kísérték az eladó hangszereket, így találtak rá az eladásra kínált,

hibátlan állapotú, 1957-ben Sáránszky mester által készített hegedűre,

amelyet Vágvölgyi Éva, a Dohnányi Zeneiskola hegedűtanára, szolfézstanára még tízévesen kapott szüleitől.

A másik új kiállítási tárgy, a Stowasser-basszustárogató az 1920-as évek körül készült. Nevét készítője, Stowasser János után kapta, akinek 1897-ben szabadalmazott szoprántárogatója nemzeti hangszereink közé tartozik, és széles körben elterjedt. A mester a 20. század elején egész tárogatócsaládot hozott létre, különféle méretekben, hangfekvésekben, így basszusban is.

A Zenetörténeti Múzeum gyűjteményébe kerülő hangszer, amelyet Mali István, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar klarinétművésze ajánlott fel az intézménynek,

kuriózum, mivel ismereteink szerint a világon csak két darab maradt fenn belőle.

A másik hangszer az Egyesült Államokban található. Különlegességét az is növeli, hogy egyedi példány: korpusza brazil cocobolo rózsafából készült, kézileg kivitelezett rézbillentyűkkel. A hangszer a kora ellenére kitűnő állapotban van, játékra is alkalmas, igazi mestermunka – számolt be a fidelio.hu.

A címlapfotó illusztráció.