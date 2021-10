Viharos évszázadokon van túl Budapest egyik ikonikus épülete

Megosztás Tweet



Az éppen ma 125 éve felavatott Iparművészeti Múzeum gyűjteményének átadásán Ferenc József is részt vett. A szecessziós stílusú épület Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján készült. A világ első iparművészeti múzeuma Londonban nyílt. Ennek hatására hamarosan Magyarországon elkezdődtek egy hasonló intézmény építésének előkészületei.

„125 évvel ezelőtt, 1896. október 25-én avatták fel az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének otthont adó Üllői úti palota épületét a millenniumi ünnepségsorozat záróaktusaként” – írja a Magyarságkutató Intézet.

Az épület jelenleg felújítás alatt áll, de a kincsek egy része megtekinthető a Ráth-villában, emellett a múzeumnak van online adatbázisa is.

Az európai kézműves ipart a 19. században ellepték az alacsony minőségű tömegtermékek. A műipari színvonal emelése érdekében nagyszabású nemzetközi bemutatókat szerveztek.

„Szépség, funkcionalitás és minőség – e három dologban lehet összegezni az iparművészet legfőbb törekvését, amely törekvés megvalósítását a kontinens több országában új típusú múzeumok létrehozásával is elő kívánták segíteni.”

A világ legelső iparművészeti múzeuma Londonban létesült 1857-ben. A szervezkedés hamarosan Magyarországon is megindult. 1872-ben Trefort Ágoston lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a kultúraközvetítésben kiemelt szerepet szánt a múzeumoknak. Az iparművészet kérdése előtérbe került, majd 50 ezer forintnyi értékben gyűjteményt hoztak létre, melynek alapját képezték a bécsi világkiállításon megvásárolt tárgyak, amit Rómer Flóris és Xantus János hazai háziipari darabokkal egészített ki.

A gyűjtemény végleges otthona mellett szerettek volna létrehozni egy iskolát és egy szellemi műhelyt is. A telket a felépítendő iparművészeti múzeum számára Csáky Albin gróf vásárolta meg, a nyilvános tervpályázaton Lechner Ödön és Pártos Gyula munkája kapta az első díjat. A munkálatok 1896-ra befejeződtek, s ebben az évben október 25-én az új palotát ünnepélyes keretek között át is adták. Az Iparművészeti Palota avatási ceremóniáján részt vett az uralkodó, Ferenc József is.

A múzeum első igazgatója Ráth György (1828‒1905) volt, aki bírói hivatása mellett is aktívan részt vett a kulturális közéletben: alapító tagja volt az Iparművészeti Társulatnak. Az ő vezetése alatt kerültek az első szecessziós tárgyak a múzeum birtokába, amelyek a későbbi szecessziós gyűjtemény alapját adták.

Korabeli porté ( rajz ) Ráth György műgyűjtőről, az Iparművészeti Múzeum szervezőjéről és első főigazgatójáról.

A szecessziós stílusú épületben elhelyezett Ráth felesége, Melcsiczky Gizella férje halála után az államnak ajándékozta, a villát pedig megvételre ajánlotta, így lett az első főigazgató gyűjteménye és lakóháza az Iparművészeti Múzeum kiegészítő része.

A tárgyakat szerették volna egyben tartani, de a szocializmus évtizedei alatt ezeket szétosztották különböző múzeumok között, az épületben pedig Kína Múzeumot létesítettek. A Ráth-villa a rendszerváltás után visszakapta eredeti funkcióját, a berendezések és tárgyak nagy része azonban még nem tért vissza régi helyére.

