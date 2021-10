Magas állami elismerést kapott Szabó Magda és Szerb Antal angol fordítója

Megosztás Tweet



A Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Kumin Ferenc nagykövet hétfőn nyújtotta át Len Rix műfordítónak a londoni magyar nagykövetségen. Len Rix olyan magyar irodalmi klasszikusokat fordított angol nyelvre, mint Szerb Antal Utas és holdvilág című regénye, vagy Szabó Magdától Az ajtó.

A kitüntetés átadási ünnepségén Vincze Máté, a londoni Liszt Intézet vezetője ismertette Len Rix munkásságát és életútját.

Elmondta: Len Rix 1942-ben született a mai Zimbabwe területén brit szülők gyermekeként, nincsenek magyar felmenői. Magyarországról először 1953-ban szerzett tudomást a legendás angol-magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés révén, majd 1956-ban, amikor a mozihíradókban megjelentek az akkori fiatalok, akik orosz harckocsikkal vették fel a harcot Budapesten. Ez a két élmény alapozta meg a magyarok iránti tiszteletét és szeretetét.

Miután hallotta egy ismerősét magyarul beszélni, elhatározta azt is, hogy megtanulja a nyelvet autodidakta módon nyelvkönyvekből, felvételekről és az irodalmi művekből.

Az egyik manchesteri középiskola (Manchester Grammar School) tanáraként már magyart is tanított. Ekkoriban kapcsolatot alakított ki a szegedi Fodor József Gimnáziummal, és kezdeményezésére több volt diákja is önkéntes angoltanári munkát vállalt az iskolában, amelyet ő is kétszer felkeresett.

Len Rix 1989-ben kezdte el első műfordításaként Szerb Antal „Utas és holdvilágának” angolra fordítását. A fordítás „Journey by Moonlight” címmel jelent meg.

Miután nyugdíjba ment 2005-ben, előadásokat tartott a fordításról a University College London egyetem magyar szakos diákjainak és lektorálással segítette „A Pendragon legenda” holland fordítását.

Rix előadásokat is tartott Szerb Antalról és Szabó Magdáról a Cambridge-Szeged Társaságban.

Fordításai üzletileg is sikeresek: Az ajtó című Szabó Magda-regény fordítása a The New York Times amerikai napilap top 10-es listájára is felkerült, Abigél-fordítását pedig a The Guardian brit napilap ajánlotta 2020-ban a legjobb új fordítások között.

Szabó Magda írónő cigarettával a kezében olvassa Jókai Mór Az arany ember című művét az otthonában (Fotó: Tormai Andor)

Len Rix jelenleg két fordításon dolgozik: Szabó Magda Az őz című regényének angol változatát a New York Review Books és a Quercus kiadó közösen jelenteti meg, Márai Sándor Szabadulását pedig a Mountain Lion Press. Ugyancsak a Mountain Lion Pressnél előkészület alatt van Márai Föld, föld! című regényének angol fordítása is.

A címlapfotó illusztráció.