Született október 23-án: újra látható a Tóth Ilonkáról készült színmű

Emlékét azért próbálják a mai napig összesarazni, hogy 1956-nak ne legyennek igazi, forradalmár hősei, s ugyanezért gyalázzák a köztünk, velünk élő 56-osokat is – nyilatkozta a hirado.hu-nak Ditzendy Attila író, a Magyar Nemzet újságírója felújított, Tóth Ilonával foglalkozó darabjának bemutatója kapcsán.

– Különös a Született október 23-án című darab keletkezésének története: éppen 2006-ban volt az ősbemutatója, s nem is akárhol.

– 2006-ban, a forradalom lovasrohammal megünnepelt 50 éves évfordulóján Pataki András, aki akkoriban a Forrás Színház igazgatója volt (most a soproni Petőfi Színház direktora) felkért engem, hogy írjak egy Tóth Ilonka-darabot. Mindjárt „mellém is rendelte” M. Kiss Sándort, a kiváló történészt, aki akkor már írta Tóth Ilona-mongráfiáját, viszont ez a mű akkor még nem készült el. Igen fontos forrás volt tehát számomra Jobbágyi Gábor könyve, A néma talp. Bár nem is az volt a célom, hogy egy Tóth Ilona-életrajzot írjak, hiszen ez irodalmi mű, számos fikcióval, mégis igen hitelesre sikerült M. Kiss Sándor jóvoltából, aki ragaszkodott történeti hűséghez, s ezért kétszer is átírtam a darabot.

– A darab címe egyszerre utal a forradalomra és a főszereplőre is. Úgy látom, ez nem monodráma, mégis csak a főszereplő van a színpadon.

– Nomen est omen, Tóth Ilonka valóban október 23-án született. Szinovál Gyula rendezésében a darabban egy hatalmas akasztófa árnyékában látjuk a főszereplőt, akit Ruzicska Lilien alakít. A darab történeti ideje szerint Tóth Ilonka az ellene zajló per idején, börtöncellájában van. Rajta kívül megszólal több mint tíz szereplő, ám ők csak hangban jelennek meg. Halljuk a zárka őrét, a szomszédból behallatszó kihallgatást, a vallató tisztet és azt, akit kihallgatnak. Vissza is megyünk az időben, a főszereplő saját emlékeiből is hall hangokat, egészen gyermekkorától a bírósági tárgyaláson történő elítéléséig.

– Ezek szerint számos forrásból merített a darab megírásakor.

– A jól ismert, filmre vett tanúvallomásból valóban beledolgoztam egyes részleteket. Viszont nem használok fel semmit a fennmaradt jegyzőkönyvekből.

– Még mindig nehéz hozzájuk férni?

– Egyáltalán nem azért, mert nem kutathatók, hanem mert tudjuk, hogy azok felvétele előtt például Tóth Ilonkát bedrogozták, tehát erősen gyógyszerezték.

– Nem látom megkerülhetőnek azt a körülményt sem, hogy a darabot 2006-ban írta. Kizártnak tartom, hogy ez ne hatott volna a készülő szövegre.

– El is hangzik a darabban például, hogy „el lehet innen menni”, tehát Gyurcsány Ferenctől is idézek – de Szent Johannától is… s ezek nem tűnnek vendégszövegnek. Található benne továbbá utalás azokra a hagymázos történészi álláspontokra is, miszerint Tóth Ilona köztörvényes bűnöző, gyilkos. Ezek a történészek ugyanis elfogadják, ami a kihallgatási, de mondjuk inkább úgy, vallatási jegyzőkönyvekben áll. Például, hogy Tóth Ilonkáék benzin erekbe fecskendezésével öltek volna meg ávósokat.

– Mi a véleménye ezekről az álláspontokról?

– Nyilvánvaló, hogy ez az állítás nem igaz. S ez a valótlan állítás az oka, hogy felzúdulás követte, amikor Tóth Ilonkának szobrot állítottak az Orvosi Egyetem lépcsőjénél. Akkor elhangzott, hogy egy gyilkosnak állítanak szobrot, s a hallgatóknak mindennap emellett kell majd elmenniük. Ezek miatt a jelen idejű szövegek miatt ez a darab a megírás esztendőjéről, 2006-ról is szól.

– Párhuzamba állítható a 2006-tal az ártatlanul vegzáltak meghurcolása okán is ez a mű. De mi az oka annak, hogy éppen Tóth Ilona az, akit a mai napig érdemtelen támadások érnek?

– Tegyük hozzá, nem csak Tóth Ilonát. Dózsa művész úr ma is köztünk él, róla is mindenféléket összehordtak, és akkor még nem is beszéltünk Wittner Máriáról, akiről egyébként készítettem portréfilmet is. Róla is ocsmányságokat beszélnek. Ami Tóth Ilona emlékének összesározását illeti: nem akarják, hogy 1956-nak forradalmár hősei legyenek, ezért kötnek bele az elhunytakba. Épp úgy, ahogy a forradalom élő hőseit is meggyalázzák. A cél, hogy semmiképpen ne lehessenek igaz hősei 1956-nak. Történik mindez több mint 30 évvel a rendszerváltozás után.

– Az ön darabját először az Egyesült Államokban mutatták be, ami nem mindennapos a hazai színjátszásban. Hogy történt ez?

– Éppen Pataki Andrást keresték meg a kinti 56-os szervezetek – tegyük hozzá, mint szórványban mindenhol, ott is nagyon erősek a magyar szövetségek, és stabilan polgári szelleműek – hogy segítsen nekik 1956 méltó módon történő megünnepléséhez. Pataki az én darabom színre vitelét ajánlotta, s ez meg is történt. A főszerepet akkor Kalocsai Andrea játszotta, aki most a Duna Televízió egyik műsorvezetője. Amerikában az ősbemutatón olyan emberekkel találkoztak, akik együtt ültek Tóth Ilonával, vagy akik pesti srácként részt vettek az 1956-os harcokban, majd emigráltak. Sajnos ezen a bemutatón nem lehettem ott, de azt mesélték nekem, a darab hatása leírhatatlan volt. Taps helyett rettentő mély csend, a gyász csendje fejezte be a darabot. A nézők közül sokan elmondták: igen mély sebeket szakított ez fel bennük. Számos más helyszínen is bemutatták Amerikában a darabot, melyet én 2006-ban, Pécsett láttam először.

– Mi lett a darab sorsa azóta?

– 2012 körül Szinovál Gyula vette elő újra a Szép Ernő Színházban és csinált belőle egy teljesen másfajta rendezést, Müller Zsófia főszereplésével. Ez egy nagyon erős vízió az akasztófa színpadon látható árnyékában. Most ez a rendezés kerül felújításra, s épp úgy a Szép Ernő Színház produkciója.

– Különösen kapcsolódik most össze újra a két dátum: idén 1956 65. és 2006 15. évfordulójára is emlékezünk, ugyanazon a napon. Mit jelent Önnek ez a kettős évforduló?

– Sokat. Édesapámat 1956 után vagy egy évre a Szovjetunióba hurcolták, én pedig 2006-ban a Magyar Televízióban dolgozva különös tény tanúja lettem,

– Mit látott, hol volt akkor?

– Még a tévészékház ostroma előtt elindultam hazafelé. Vagy indultam volna, de már a Zoltán utcában rendőrkordonba ütköztem, onnan tehát hermetikusan le volt zárva a Szabadság tér. Na, mondom, hogy fogok én innen kijutni? Átengedtek, és egyszer csak ott álltam a Szabadság téren teljesen egyedül. Elindultam a Batthyány-örökmécses felé, ott a kordon túloldalán álltak a lovas rendőrök. Körbe volt tehát zárva hermetikusan az egész tér, ahonnan egyébként kiengedtek az Arany János utcánál. Tehát a tévé ostromának meg sem kellett volna történnie rendőri szempontból, hiszen korábban az egész tér lezárásra került. Mindez azt jelenti, hogy miközben azt a néhány szerencsétlen rendőrt ott hagyták a székház bejáratánál, minden oldalról kommandós, „páncélos” egységek vették körbe a teret, lovas rendőrök is, és mindezek az egységek nem léptek közbe. Döbbenetes ez a történet.