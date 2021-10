Álmatlanul forgolódik? Mutatunk 10+1 tippet a pihentetőbb alváshoz

Megosztás Tweet



Az alvás rendkívül fontos eleme az életnek. A kialvatlanság súlyos következményei közé tartozik a koncentrálóképesség drasztikus csökkenése, a lehangoltság, hajlam a depresszióra,a motiválatlanság, a legyengült immunrendszer, és még lehetne sorolni. De mit lehet tenni egy álmatlan éjszakán, ha el szeretnénk aludni?

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

1. Redőnyt le!

Az első és legfontosabb egy pihentető éjjelhez a teljes besötétítés, minden világító elektronikai eszköz kizárása a hálószobából. Húzzuk be jól a függönyt, vagy engedjük le teljesen a redőnyt, zárjuk be az ajtót, hogy a szomszéd szobából se jöjjön be semmi fény.

2. Alvómaszkot fel!

Ha nincs jól szűrő függőny, vagy redőny, akkor is van megoldás! Például egy szemmaszk is tökéletes megoldás lehet ahhoz, hogy a fény ne zavarja az alvást. A sötétség elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet melatonint – az alvásért felelős hormont – kezdjen el termelni.

3. Füldugó

A fényen kívül a legideálisabb, ha minden zajt is kizár, mielőtt álomra hajtja fejét. Ha mégis nagyon zajos lenne a lakókörnyezete, orvosolható a probléma füldugó segítségével. Fontos tudni, hogy ezek az eszközök csak a zavaró frekvenciájú zajokat szűrik ki, a hangos ébresztőóra hangját nem.

4. Éppen 18,3 fok

A következő fontos pont a szoba hőmérséklete. Egyes tanulmányok szerint a legjobb, ha 18-19 Celsius-fok környékére hűti vagy éppen fűti szobáját. Létezik olyan elmélet is, amelyik pontosan 18,3 fokot javasol. Hűvösnek hangzik, de betakarózva nagyon is kellemes. Abban az orvosok is egyetértenek, hogy a hűvös elősegíti a pihentető alvást, míg a meleg könnyen nyugtalanabbá teszi az aludni vágyót.

5. Nyugtató gyógynövényteák

Ha az imént felsorolt alapfeltételek megvannak, akkor lehet tovább gondolkozni, hogy mivel lehet megkönnyíteni az elalvást, és mély álomba zuhanni. Egy rohanó nap után le kell csillapítania magát. Ennek megfelelő eszköze lehet egy nyugtató gyógynövényes tea. Jó választás lehet a hársfavirágzat vagy a citromfű, amely csökkenti a mentális stresszt.

6. Egy kevés magnézium

A teákat kevésbé kedvelők vehetnek be magnéziumot, hozzávetőleg 300 milligrammot. Magnéziumtartalmú alvást elősegítő készítményekhez is hozzá lehet jutni a patikákban.

7. Forró fürdő

Ahogyan reggel felrázza a testet a hideg zuhany, úgy este megnyugtatja egy kád forró víz.

8. Edzés délután

Egy munka utáni, délutáni edzés nemcsak egészséges, de kellően igénybe is veszi a testet, kitisztítja a fejet. Azonban nem szabad túl későn testedzést végezni, mert így nem lesz ideje lecsillapodni.

9. Vacsorázni kell, de mikor?

Közismert a mondás, hogy ha diéta, akkor nincs étkezés este 6 óra után. Ez nem feltétlenül célravezető. Jobb megközelítés az, hogy a lefekvés előtt másfél órával van az utolsó étkezés.

10. A nap zárására beszélgetés elalvás előtt

Az is megfelelően ellazíthatja az embert, ha beszélget párjával a lefekvés után, de még az elalvás előtt.

+1. Koffein mellőzése

Ha teheti, kerülje a koffeinfogyasztást. Különösen igaz ez az ébredés utáni másfél órára, ekkor ugyanis a szervezet elkezd dolgozni, hogy felébressze önmagát. Ha napközben holtpontra ér, és nincs lehetősége 15–30 percre ledőlni, akkor egy kávé nem árthat meg, különösen, ha azt délután 3 óra előtt fogyasztja el.

Érdemesebb a pihentető alvást elősegíteni, és így akár nem is lesz szüksége koffeinre.

A címlapfotó illusztráció.