A világon szinte minden percben felcsendülnek az operett dallamai

Az operett elnevezés Mozarthoz kötődik és jelentése:„kis opera”.Mozart kezdeményezte, hogy a zene ne csak a paloták uraihoz, hanem mindenkihez eljusson. Jacques Offenbach volt az első operett-nagymester, aki által a műfaj villámgyorsan lett népszerű az Osztrák - Magyar Monarchiában. Az első magyar operettet, A szerelmes kántort Allaga Géza zeneszerző komponálta.1862-ben. A Nemzeti Fotótár segítségével bepillantunk a világhírű magyar operett fénykorába.

Az operett mára hungarikum lett

Az operett magyarországi elterjedése a XX. század elején indult és ettől kezdve hatalmas volt a népszerűsége. A magyar operett elődjének mondott népszínmű volt az egyetlen lehetőség az 1880-as évek végén, hogy a nagyvárosi polgárság magyarul alig tudó része, megismerje a magyar nyelvet. Erre a műfajra 1875-ben építették fel a Népszínházat, melynek leghíresebb művésze volt Blaha Lujza. A magyar operettet olyan nagy nevek tették világhírűvé, mint Kacsóh Pongrácz, Lehár Ferenc, Kálmán Imre és Huszka Jenő, akinek Bob herceg című darabjával bemutatkozott a magyarországi operett a világ színpadain is.

Minden idők egyik legsikeresebb operett-szerzője Kálmán Imre

Családjának köszönhetően már gyermekkorában kapcsolatba került a zenével kezdetben nővére zeneiskolai tanulmányai miatt. Első operett élményeit is ekkor szerezte, mivel állandó látogatója volt a nyaranta megrendezett siófoki színházi előadásoknak. Felvették a Zeneakadémia zeneszerzés szakára és 1900-ban Koessler János vezette zeneszerzés-osztályának tagja lett.

Kálmán operett-szerzői karrierje 1908-ban a Tatárjárás bemutatójával indult el

Ezt több száz előadás követte Budapesten és vidéki városokban. Az operett nagy sikerére felfigyelt néhány bécsi impresszárió, így a következő évadban a Theater an der Wien színpadán is hatalmas sikerrel játszották Kálmán Imre dallamait.

A Csárdáskirálynő hódítása

1914 tavaszán két bécsi impresszárió azzal az ötlettel kereste fel Kálmán Imrét, hogy operettet kellene írni egy pesti orfeumi énekesnőről, akibe beleszeret egy trónörökös. Kálmán elfogadta, de jött a világháború, és azt mondta: „Nem tudok zenét szerezni akkor, amikor a frontokon egymást öli a világ”. Hosszú szünet után Lehár Ferenc kérésére folytatta a munkát egy ausztriai villában, ahol be is fejezte a darabot. Az eredeti címét is megváltoztatta az Es Lebe die Liebe (Éljen a szerelem) helyett Csárdásfürstin (Csárdáskirálynő) lett. Ezzel elindult világhódító útjára, még a Monarchiával hadban álló országokban is hatalmas sikert aratott.

Kálmán Imre az 1930-as évek végén a náci uralom elől menekült Párizsba, majd az Egyesült Államokba. Rövid időn belül beilleszkedett az amerikai zenei élet vérkeringésébe, műveit a rádióban is sokszor játszották. Két egyetemnek is díszdoktora lett. Európába való visszatérése után 1949-ben Párizsba költözött. itt érte a halál. röviddel 71. születésnapja után.

Bécs szerint a zenés színpadnak három műfaja van: az opera, az operett, és Lehár

Nemzetiségéről szülei származása miatt a mai napig vita van. Magyarországon született, az anyanyelve és állampolgársága is magyar volt, de osztráknak is tekintették, mivel élete nagy részét Bécsben és Bad Ischlben töltötte. Konzervatóriumi vizsgahangversenye hatalmas sikert aratott. Diplomája megszerzése után egy ideig színházi hegedűsként dolgozott, majd hangversenymester lett. Később csatlakozott apja katonazenekarához szólóhegedűsként.

Húszévesen elnyerte a losonci ezred karmesteri posztját, így ő lett a hadsereg legfiatalabb karnagya. Végigjárta az Osztrák-Magyar Monarchia városait, találkozott ifjabb Johann Strauss-szal, egyik hangversenyére elment I. Ferenc József is és Puccinivel is barátok lettek.

A bécsi Theater an der Wien-ben mutatták be első operett-szerzeményét a Bécsi asszonyokat és ennek óriási sikere meghatározta a további életét is. 1905-ben készült el legnépszerűbb darabja a Víg özvegy, melyet rövid idő alatt négyszáz színházban és közel húszezer alkalommal láthatta a közönség szerte a világon. Több filmes változatot is készítettek belőle.

Lehár fantáziadús, formabontó színes ötletekkel teli műveivel megújította a bécsi operett stílusát. A magyar operett úttörője volt, aki csodálatos műveivel az egész világon népszerűvé tette a ma már hungarikumnak számító műfajt. Bécsben közismert volt a mondás: A zenés színpadnak három műfaja van: az opera, az operett, és Lehár. A Víg özvegy Amerikában a Broadway-n is fogalom lett.

Huszka Jenőnek köszönhető, hogy Bécs mellett Budapest lett az operett rajongóinak leglátogatottabb városa Európában

Az 1902-ben bemutatott Bob herceg volt az első magyar operett, melyet külföldön is óriási sikerrel játszottak. Legismertebb szerzeményei között van a Gül baba a világszerte játszott Lili bárónő és a Mária főhadnagy. Elsőként Huszka Jenő foglalkozott a szerzői jogvédelemmel Magyarországon.

Az operett sok fiatal lányt emelt primadonnává

A primadonnáknak bejárásuk volt a legmagasabb körökbe, és az elit részévé válhattak az ünnepelt művészek. Sikeres házasságokat is köthettek, bárónők és grófnők is lehettek. A primadonna volt az a nőideál, melyre a legtöbb korabeli nő vágyott. Egyszerre voltak dolgozó nők és háziasszonyok.

Fedák Sári már pályája elején mindennel és mindenkivel szembeszállt elképzelései és sikerei érdekében

Otthonában Habsburg-ellenes légkörben nőtt fel és ez meghatározta későbbi részvételét a nemzeti mozgalmakban. Sosem félt a botrányoktól sem, magánéletét sem titkolta a kíváncsi szemek előtt. A sikertől sem szédült meg, rendkívül önkritikus művészként tartja számon az utókor, olyan primadonna volt, aki a teljesítményét szigorúan értékelte. Budapesten övé volt az első, maga által vezetett automobil, és csak sztár-gázsiért lépett színpadra. Hat nyelven beszélt és fellépett Párizsban, Bécsben, Londonban és az Egyesült Államokban.

Németországban Max Reinhardt társulata több évi szerződéssel próbálta maradásra bírni, de Fedák Sári inkább hazajött

A monarchiaellenes tulipános mozgalom rendezvényin és Andrássy Gyula gróf ellenzéki fórumain agitált, majd a II. világháború idején a bécsi német rádió tudósítójaként a háború folytatása mellett állt ki. Sokan állítják, hogy a magyar lány nem bírta elviselni a szülőhelye (Beregszász) elcsatolását Magyarországtól. A visszaállítását remélte akár a háború folytatása mellett is elérni és küzdött hite szerint Trianon óta.

A 66-éves Fedák Sárit súlyosan megbüntették, a Népbíróság nyolc hónap letöltendő börtönre és a színpadtól való eltiltásra ítélte. de ez sem volt elég a kommunistáknak, kitelepítették egyetlen szobába Nyáregyházán. Mivel ezt túl jónak találták, tovább űzték a semmi szélére, egy nyomorúságos tanyai viskóba.

A vetélytárs Honthy Hanna nem csak elüldözte, hanem meg is semmisítette Fedák Sárit, amikor megakadályozta, hogy a már nagybeteg művésznő egy szerepre, amire Szendrő József hívta-visszatérjen a színpadra mielőtt meghal.

1955. május 5-én magányosan hunyt el, de nem elfeledve

Latabár Kálmán saját autóján ment vidékre, az akkor segédmunkásként dolgozó Kiss Ferencért, hogy ő is ott lehessen a temetésen. A mintegy háromezer gyászoló között volt Dajka Margit, Ajtay Andor, Rózsahegyi Kálmán, Turay Ida és számtalan kollégájuk és tisztelői. A színésznők többen fekete fátyollal, az urak pedig frakkot öltve mutatták ki a primadonna iránti szeretetüket. A tömegben rengeteg titkos rendőr vegyült el, a gyászszertartás csendes demonstrációvá vált.

Honthy Hanna közismerten megosztó volt

Szerették és gyűlölték, a politikát rangon alulinak tartotta és az elkerülhetetlen helyzetekben beteget jelentett. Ezt csak az előadás előtt néhány órával tette, hogy ne tudjon beugrani helyette senki sem.

Színészberkekben keringett egy közismert anekdota: Gálaestet tartottak az Erkel Színházban a 70-es évek közepén, hatalmas sztárparádéval. Bejátszották Honthy előadásában a „Hol van az a nyár?” című slágert. A díszpáholyban ülő Honthy felállt és könnyeit törölgette a meghatottságtól. Szűnni nem akaró tapsviharral és ovációval köszöntötte a közönség.

Másnap Honthy telefonált az est rendezőjének, hogy mennyit kér a fellépésért. A rendező remegő hangon suttogja, hogy ez nem volt fellépés, csak a művésznő állva fogadta az ünneplést. Mire Honthy:„Ha nem akarnak fizetni a fellépésért, fizessenek a felállásért.”

Az operett soha nem megy ki a divatból

A második világháborút követően voltak hanyatlások az operett életében, de hamarosan ismét a kulturális élet középpontjába került. A rendszerváltás utáni változásokhoz is sikeresen alkalmazkodott a műfaj és talált új utakat.