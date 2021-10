Biliárdgolyókkal kezdődött a műanyag története

Megosztás Tweet



A népszerű sport, a biliárd a szabadtérről került a kocsmákba és a szalonokba, s a tizennyolcadik századra már hétköznapi játékká vált. Története több mint 150 évvel ezelőtt jelentős fordulatot vett. Ekkor szabadalmaztatta ugyanis az amerikai John Wesley Hyatt a műanyag biliárdgolyót.

Biliárdozó vendégek a balatonfüredi Postás Üdülőben, 1959-ben (Fotó: MTI/ Urbán Nándor)

Régen a biliárd egy szabadtéri, földön játszott szabadidős elfoglaltság volt, amely leginkább a golfra vagy a krikettre hasonlított. Ezt igazolják a XV. századból fennmaradt kéziratok és illusztrációk is, melyek „biliárdozó” embereket ábrázolnak, és a játék kellékeit is bemutatják. Azért, hogy olyan helyeken is játszani lehessen, ahol többnyire rossz az időjárás, egyre inkább zárt helyeken folytatták, végül kialakult a ma ismert asztali játék. Ugyan a játéktér így jelentősen csökkent, a játék alapjaiban ugyanaz maradt.

A biliárd egy játékcsoport összefoglaló neve, melyben két ember vagy két csapat játszik egymás ellen. Golyókat kell egy keretezett asztalon, dákók segítségével lökni. A játékos csak a fehér golyót lökheti meg a dákóval.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A legelső biliárdgolyók fából készültek, és meglehetősen olcsón lehetett előállítani őket. Ahogy egyes európai országok elkezdték kolonizálni Afrikát és Ázsiát, egyre jobban érdeklődtek az idegen földről származó egzotikus anyagok iránt. A XVII. század végétől kezdve az elefántcsontból készült golyók fokozatosan átvették a fagolyók szerepét. Annak ellenére, hogy súlyuk és tömörségük nem volt egyforma, a 19. századra az elefántcsontból készült játékszerek széles körben népszerűvé váltak.

Ahogy nőtt a biliárd népszerűsége, ezzel egyenes arányban nőtt az elefántagyar iránti kereslet, ami komoly fenyegetést jelentett az afrikai és ázsiai elefántpopulációra. 1890-ben hétszázötven tonna elefántagyart vittek Londonba, vagyis évente 12 ezer elefántot öltek meg, csak azért, hogy Anglia biliárdgolyó-szükségletét ellássák.

Ezen a téren az 1860-as években következett be fordulat, egy pályázatnak köszönhetően. A Phelan & Collander nevű biliárdvállalat alternatívákat keresett, és tízezer dollárt (a mai áraknak megfelelően mintegy 100 millió forintot) ajánlott fel annak, aki kifejleszt egy anyagot a drága elefántcsont helyettesítésére. (Fotó: Shutterstock) A Phelan & Collander hirdetése felkeltette John Wesley Hyatt feltaláló figyelmét.

A fiatal feltaláló nappal munkahelyén, egy nyomdában, éjszaka és hétvégenként pedig a találmányain dolgozott. Kutatásai eredményeként 1865. október 10-én szabadalmaztatta a biliárdgolyót, amelyből ekkor azonban még hiányzott az elefántcsont játékszerek tömörsége.

Kezdetben azonban többször csődöt mondtak, ha túl erős ütés érte őket, eltörtek, olykor fel is robbantak. Hyatt lépett, és módosított az alapanyag összetételén.

Hyatt az évtized végére kifejlesztette a celluloidot, amely – a biliárdgolyók alapanyagaként felhasználva – már a korábbinál jóval tartósabb játékszerek kifejlesztését tette lehetővé. Még ezután is évtizedekbe telt azonban, amíg a korábbi elefántcsontgolyók helyett az elit játékosok is áttértek az új alapanyagokból készült golyókra.

A biliárdgolyók a 70-es évektől kezdve új öntéses technológiával készülnek, így sokkal nagyobb pontosság érhető el, mind a méret, súly és forma terén.