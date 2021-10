A fenntarthatóság jegyében indult az idei Budapest Design Week

Megosztás Tweet



A Budapest Design Week központi témája idén a New Standards: az események fókuszában a világjárvány utáni „new normal”, azaz „szép új világ” áll, melynek formálásában döntő szerepet kapnak a dizájnerek. A rendezvény október 8–17. között Budapesten és több vidéki városban csaknem 200 programmal – kiállításokkal, szakmai rendezvényekkel, városi sétákkal, kézműves workshopokkal és nyitott stúdiókkal – várja az érdeklődőket.

A korábbi évekhez hasonlóan a Budapest Design Week (BDW) idén is a Magyar Formatervezési Díjak és a Design Management Díj átadásával tartotta ünnepélyes megnyitóját – közölte a Magyar Hírlap.

„A Budapest Design Week fontos küldetése a magyar formatervezési kultúra jelenlegi helyzetének szemléltetése” – mondta el az eseménysorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke.

Hozzátette, hogy a BDW egy új és furcsa világ leképezését akarja megmutatni: a pandémia óta ugyanis egészen más attitűdök, szokások jelentek meg, ebben a korszakban pedig a kreatívipari ágazatok szerepe még fontosabbá válik.

Osvárt Judit, a Budapest Design Week fesztivál kurátora az idei rendezvénysorozat mottójáról szólva úgy fogalmazott:

„Már évek óta fontos téma a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, szinte mindenhatóvá vált az internet, miközben erős átalakulás tapasztalható a munka világában. A pandémia felgyorsította mindezeket a folyamatokat, átalakult a mobilitás, elterjedt a home office, ezzel együtt változóban van a divat világa is, mindebben pedig a designereknek kulcsszerepe van” – fejtette ki.

A nyertes pályaművekből kiállítást is rendeznek, amely a Budapest Design Week teljes időtartama alatt látogatható lesz a Société Budapest rendezvényközpontban. A Magyar Formatervezési Díj idei pályázati munkái is kiérleltek és magas színvonalat képviselnek. Szembetűnő, hogy a kényszerhelyzet hatására nem torpantak meg a fejlesztések, sőt egyre nagyobb arányú a hazai gyártás, és egyre több a saját termékpalettát felvonultató vállalkozás.

Pomázi Gyula szerint közülük jó néhány már nem csupán a magyar, de a nemzetközi piacra is fejleszt terméket, koncepciót. Bízik benne, hogy az odaítélt díjak ahhoz is hozzájárulnak, hogy ezek az eredmények nem csupán itthon jelentenek sikert, de a határokon túl is elismerik őket.

A New Standards szlogen legnyilvánvalóbb megjelenési formája a BDW központi kiállítása, amely a Societé Budapest épületében harminc fiatal, 30 év alatti magyar tervező prototípus fázisban lévő termékét mutatja be, míg a kiállításhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetések a mobilitási szokások változásáról, a home office elterjedésének a divat világára gyakorolt hatásáról, valamint a virtuális valóság jövőjéről, például a virtuális divat- és luxuscikkekről szólnak majd.

Osvárt Judit kiemelte, hogy a nagyszabású rendezvényen konferenciát és kiállítást is szerveznek a social design témakörében, lesznek vállalkozásfejlesztési események, valamint számos egyéb kiállítás, workshop, városi séta és egyéb program várja az érdeklődőket. Idén Szombathely, Sopron, Pécs és Debrecen is csatlakozott az eseménysorozathoz.

Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója a Budapest Design Week egyik kiemelt kísérőprogramjáról, az MDDÜ által rendezett 360 Design Budapest kiállításról elmondta:

a tárlat már öt nemzetközi díjjal, köztük a formatervezés világának legfontosabb elismerésével, a Piros Pont (Red Dot) dizájndíjjal is büszkélkedhet.

A 28 magyar és 10 regionális tervező munkáját bemutató kiállítás a Bálna Budapest épületében várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat részletes programja a Budapestdesignweek.hu holnapon érhető el.

A címlapfotó illusztráció.