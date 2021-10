A Beatles slágereiből tanultak meg angolul a magyarok – 81 éves lenne John Lennon, aki a maga képére formálta a rock and rollt

Megosztás Tweet



Nyolcvanegy éve, 1940. október 9-én született John Lennon, a könnyűzene történetének legnagyobb hatású együttese, a Beatles tagja, aki úgy vélte, a zene nem csupán szórakoztatásra képes, hanem a világ átformálására is.

Apja már kétéves korában kisétált életéből, anyja csak „átátsuhant” zaklatott gyermekkorán, és a nagynénje nevelte fel. Kamaszkora csupa lázadás volt, tizenöt évesen kezdte az amerikai rock and roll zenét játszani, majd saját képére formálni.

Tizenhat évesen ismerkedett meg a basszusgitáron játszó Paul McCartneyval, akivel azután a rockzene történetének legsikeresebb szerzőpárosát alkották. Hamarosan együttest is alapítottak, amelyhez később csatlakozott a gitáros George Harrison is, a nagy négyesben a dobos Ringo Starr (születési nevén Richard Starkey) a kemény és sikertelen hamburgi évek után, a befutás küszöbén vette át Pete Best helyét.

Dalaikból tanultak meg angolul a magyarok

A Beatles minden kétséget kizáróan a legnagyobb hatású együttes a könnyűzene történetében. Zenéjükön rajongók és zenészek nemzedékei nőttek fel, Magyarországon egy generáció az ő dalaikból tanult meg angolul.

Lennon és McCartney nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint az A Hard Day's Night, a Help! a Nowhere Man, azután a Norwegian Wood (This Bird Has Flown), a Ticket To Ride, az All You Need Is Love, a Lucy in the Sky with Diamonds, a Strawberry Fields Forever, az Across the Universe, a Revolution vagy a Come Together, és még hosszasan lehetne sorolni.

Szerzeményeiket sokan dolgozták fel, a Yesterday több mint 1600 változatban létezik, bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is. Jellemző, hogy még 2000-ben is a toplista élére tudott kerülni a Beatles egykori listavezető dalait tartalmazó album, és mindmáig ez minden idők leggyorsabban fogyó lemeze.

Dalaikat rövid időre tiltólistára tették Amerikában

Lennon karcos nyilatkozataival is botrányokat kavart: 1963-ban a királyi család több tagjának jelenlétében adott koncertjük utolsó számát így konferálta fel: „Az olcsóbb helyen ülők tapsoljanak, a többiek csörögjenek az ékszereikkel!”.

1966-ban egy interjúban azt mondta, hogy „Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus” – a felháborodást követően dalaikat rövid időre tiltólistára tették Amerikában, számos fenyegetést is kaptak, s

Lennon végül bocsánatot kért.

A Beatles zenéje az idők során egyre bonyolultabb és elvontabb lett, 1966-ban a turnékkal is leálltak, ezzel párhuzamosan nőtt a feszültség a tagok, mindenekelőtt John és Paul között. A viszony azután mérgesedett el, hogy Lennon megismerkedett a japán Yoko Onóval, s egyre többször emelte fel szavát közéleti kérdésekben, a társadalmi igazságtalanságok ellen.

John Lennon és Yoko Ono (Fotó: MTI/NB)

Esküvőjüket 1969. március 20-án tartották Gibraltárban, majd Amszterdamba mentek nászútra, illetve béketüntetésre. Egy hétig ki sem mozdultak az ágyból, a hatalmas publicitást kapott eseményt nevezték el ágykampánynak, amellyel azt üzenték a világnak, hogy hagyják abba a háborút.

Amszterdam, 1969. március 26. Hat nappal a Gibraltárban tartott esküvőjük után John Lennon és Yoko Ono ágyban fekve tartják sajtótájékoztatójukat (Fotó: MTI/NBK).

Lennon, aki középső nevét Winstonról Onóra változtatta, formailag még a Beatles tagja volt, amikor megjelentette Give Peace A Chance című dalát, amely a békemozgalmak himnusza lett.

Lennon szólóban is tucatnyi albumot adott ki

A Beatles története 1970-ben véget ért, a tagok közül szólóban Lennon futotta be a legváltozatosabb zenei karriert. Tucatnyi albumot adott ki, akad közöttük nehezen befogadható kísérleti zene, de olyan remekművek is, mint a John Lennon/Plastic Ono Band című lemezen hallható Mother, az egy évvel későbbi Imagine vagy a Happy Xmas (War Is Over).

A Plastic Ono Band a gyűjtők számára igazi csemegeként nyolclemezes dobozban is megjelent, amely az első szólóanyaga volt Johnnak.

Az 1970-es album sokak szerint a néhai zenész legjobb Beatles-en kívüli munkája.

John és Yoko ebben az évben rátalált Arthur Janov amerikai pszichológus, pszichiáter úgynevezett „sikoltó terápiájára”. Ennek lényege, hogy a gyermekkor és a fejlődés során szerzett elfojtott traumáktól és szorongásoktól azok előhívásával lehet megszabadulni. Lennonnak számos ilyen traumája volt. A Janovnál tett látogatások hatása erősen jelen van a lemezen.

Rögös út vezetett a zenész letelepedéséhez, és a fia megszületéséhez

Életét akkor már Amerikában élte, ahová csak nehezen nyert bebocsáttatást.

Évekig küzdött a bevándorlási hivatallal, amely – mivel csak turista vízuma volt – folyamatosan deportálással fenyegette, egyrészt egy 1968-ban történt letartóztatása miatt, amikor cannabis birtoklásért kísérték be, másrészt háborúellenes tevékenysége és a fiatal nemzedékekre gyakorolt „nem kívánatos” befolyása miatt.

Az amerikai legfelsőbb bíróság 1975-ben megsemmisítette a kitoloncolási végzést, az állandó tartózkodási engedélyt 1976-ban kapta meg.

Ekkor már szinte menekült a Beatles legendája elől,

nem volt hajlandó arra, hogy régi társaival lépjen fel, bármennyi pénzt kínáltak is. A hetvenes évek második felében évekre eltűnt a nyilvánosság elől, „kispapa” lett, fiát nevelte.

Öt lövéssel gyilkolták meg a visszatérő sztárt

1980-ban tervekkel és energiával telve lépett ismét a közönség elé, megjelent Double Fantasy című lemeze, interjúk sorát adta, turnét tervezett, de ebből már nem lett semmi.

Még abban az évben, 1980. december 8-án Lennon lakásán a híres fotós, Annie Leibovitz készített fotókat a Rolling Stone magazin számára, a zenész ezután – mint kiderült élete utolsó – interjúját adta egy San Franciscó-i rádiónak. Késő délután feleségével a stúdióba mentek, hogy Ono Walking On Thin Ice című dalán dolgozzanak.

Az épületből kilépve egy félénk fiatalember lépett oda és arra kérte a zenészt, dedikálja neki új lemezét,

amit Lennon meg is tett. Lennon és felesége este 22 óra 50 perckor érkezett haza, s mivel kicsit sétálni akartak, elküldték limuzinjukat és gyalog mentek a lakásuknak helyt adó Dakota-ház bejárata elé. Már a kapuhoz vezető árkád alatt jártak, amikor a sötétből előlépett a délután már látott férfi, s kabátzsebéből pisztolyt rántva mintegy három méter távolságból öt lövést adott le a zenész hátára.

Sajtójelentések szerint előtte még megkérdezte, hogy: „Mr. Lennon?”, de ezt a vallomások nem erősítették meg. Négy golyó célba is talált, s Lennon „Meglőttek!” felkiáltással összeesett. A portás revolverrel rontott a nyugodtan álló tettesre:

„Tudja Ön, hogy mit tett?”, és azt a szenvtelen választ kapta: „Igen, épp most lőttem le John Lennont”.

A lövések zajára perceken belül egy rendőrautó érkezett a helyszínre és a járőrök a mentőket meg sem várva a kórházba vitték Lennont. Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy nem lehetett megmenteni, 23 óra 7 perckor halottnak nyilvánították.

Chapman személyiségzavarban szenvedett, de beszámítható volt

A tettes, az akkor 25 éves, hawaii lakos Mark David Chapman fanatikus Lennon-rajongó volt, középiskolában maga is zenélt egy rockegyüttesben. Idővel egyre jobban kiábrándult bálványából, mert úgy vélte, éles az ellentét nyilatkozatai és fényűző élete között, vallásos megtérése után (a híres „Népszerűbbek vagyunk Jézusnál” nyilatkozat miatt) istengyalázót is látott benne.

Chapmanre nagy hatást gyakorolt Salinger Rozsban a fogó (korábbi fordításban: Zabhegyező) című regénye is, amelynek főhősével azonosította magát, a gyilkosság elkövetése után ezt a könyvet találták nála.

A New York állambeli Attica börtönében készített 2010-es kép Mark David Chapmanről, John Lennon gyilkosáról (Fotó: MTI/EPA)

Chapman 1980 nyarán kezdte tervezni a gyilkosságot, októberben már New Yorkba utazott, de akkor még meggondolta magát és hazatért. Másodszor december 6-án utazott New Yorkba, a december 8-i nap nagy részét a Dakota-ház előtt töltötte, Lennonra várva.

Délután sikerült közelébe férkőznie, Lennon ismert volt arról, hogy a kitartó rajongóknak hajlandó volt autogramot adni. Megtette ezt Chapmannel is, még fotó is készült arról, amint aláírja a lemezt későbbi gyilkosának.

Chapmant, aki a gyilkosság után nem próbált elmenekülni, előre megfontolt emberöléssel vádolták meg.

Tucatnyi pszichiáter több hónapon át vizsgálta és végül arra jutottak, személyiségzavarban szenved ugyan, de beszámítható, így bíróság elé kellett állnia. A perben bűnösnek vallotta magát és életfogytiglanra ítélték, szabadlábra helyezését húsz év után kérvényezhette először.

A börtönben, ahol biztonsága érdekében elkülönítve kezelték, írnokként és a konyhán dolgozott, a rácsok mögül több interjút is adott. Szabadlábra helyezését húsz év letöltött büntetés után 2000-ben kérvényezhette először, ezt azóta tizenegy alkalommal utasították el, legközelebbi meghallgatása 2022-ben esedékes.

Tíz perces néma főhajtás, és díszkivilágítás

A gyilkosság híre az egész világot sokkolta, december 14-én özvegye felhívására világszerte milliók emlékeztek Lennonra tíz perc csenddel, Liverpoolban 30 ezer, a New York-i Central Parkban több mint 200 ezer gyászoló gyűlt össze, az amerikai rádiók erre a tíz percre megszakították adásukat.

Lennon utolsó lemeze, a Double Fantasy hatalmas példányszámban kelt el és megkapta az év albumának járó Grammy-díjat.

John Lennon emlékére kék színben világított a New York-i Empire State Building 2020. október 9-én, azon a napon, amikor 80 éves lett volna a zenész. Az épületen emellett a békejel is láthatóvá vált.

Kék fénnyel világították meg a New York-i Empire State Building épületét 2020. október 8-án, John Lennon, a Beatles egykori brit popzenekar meggyilkolt tagja születésének 80. évfordulója alkalmából (Fotó: MTI/AP/Evan Agostini)

Csak tavaly, 40 év után kért bocsánatot a gyilkos

Az életfogytiglanra ítélt Chapman, csak tavaly, 2020-ban kért bocsánatot a Lennon özvegyétől, Yokótól a halálos lövések eldördülése után negyven évvel.

A férfi a New York állam nyugati részében fekvő Wende fegyházban raboskodik. Az augusztus 19-én tartott meghallgatáson Chapman azt mondta, hogy "hírnevet" akart szerezni a 40 éves rocksztár megölésével, és hangoztatta, hogy halálbüntetést érdemelt volna.

Ez egy borzasztóan önző cselekedet volt. Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam Onónak. Mindig erre gondolok” – tette hozzá.

2015-ben a japán képzőművész, aki minden egyes alkalommal küzdött Chapman szabadon engedése ellen, egy interjúben elmondta, abban a félelemben él, hogy kiengedik őt a börtönből. „Amit egyszer megtett, megteheti ismét, más ellen fordulva. Ez lehetek én, lehet Sean (Lennon és Ono fia), lehet bárki” – mondta akkor.

Lennon örökségével özvegye, Yoko sáfárkodik

Lennon alakja és legendája halála óta csak nagyobbra nőtt, örökségével özvegye, Yoko sáfárkodik, mégpedig igen hatékonyan.

Például egy eddig ismeretlen John Lennon-hangfelvétel 370 ezer dán koronáért (17,9 millió forintért) kelt el egy koppenhágai aukción idén szeptember végén. A kazettát 23 fotográfia és egyéb relikviák kíséretében adták el, a becsült ár 200-300 ezer korona volt. A vevő személyét nem tették közzé.

John Lennon: Recording of unreleased song up for auction in Denmark https://t.co/HEzjujNIhc — BBC News (UK) (@BBCNews) September 28, 2021

Az 1970-ben egy dániai látogatáson készült és egy eddig be nem mutatott dalt is tartalmazó kazettát négy férfi kínálta eladásra, akik még tinédzserek voltak, amikor találkoztak a The Beatles énekesével. Az egyik dalt, a Radio Peace címűt még soha nem mutatták be.

Tavaly év végén érkezett a hír, hogy

elárverezik New Yorkban John Lennon Double Fantasy című albumának azt a példányát, amelyet halála napján dedikált gyilkosának a néhai Beatle.

Azt írták, a New Jersey-i Goldin Auctions várakozásai szerint„ a rocktörténelem valaha eladásra kínált legjelentősebb relikviája” nagyjából 1,5 millió dollárért (442,7 millió forint) fog gazdát cserélni az internetes aukción. A licit akkor 450 ezer dolláron állt. A korongot egy magángyűjtő bocsátotta árverésre.

Fia, Sean vezette az emlékműsort

Tavaly, Lennon nyolcvanadik születésnapján a Radio 2 brit csatornán kétrészes rádiós showműsort sugároztak, amelyet fia, Sean Ono Lennon vezetett. Sean első alkalommal készített interjút Paul McCartney-val az apjához fűződő kapcsolatáról.

Yoko Ono, mögötte jobbra Sean Ono Lennon (FOTÓ: MTI /EPA/AFP/Timothy A. Clary)

„Ma már úgy tekintek vissza rá, mint egy rajongó. Milyen szerencsés voltam, hogy találkozhattam ezzel a jampeccel, aki olyan zenét játszott, amilyet én. Összejöttünk, és hogy kiegészítettük egymást!” – mondta McCartney a Lennonnal való találkozásáról.

A beszélgetés során McCartney eljátszotta az egyik legelső Lennon-McCartney dalt, a Just Funt is. A dalt még iskolakerülő tinédzserként írták, hivatalosan sohasem vették fel, bár egy töredéke hallható volt a Let it Be című Beatles-filmben.

A film részleges felhasználásával A gyűrűk ura rendezője is megalkotta saját, Beatles-ről szóló dokumentumfilmjét The Beatles: Get Back címmel , amely november végén jelenik a Disney streamingszolgáltatán. A kétrészes dokumentumműsorba, interjú készült a legendás zenész idősebb fiával, Juliannal és Sean keresztapjával, Elton Johnnal is.

A zenész halála napján New Yorkban rendezett, hagyományos emlékkoncert 2020. december 8-án a koronavírus-járvány miatt az internetre kényszerült.