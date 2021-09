Rókusfalvy Pált nemcsak lánya, hanem fia is követi a munkájában

Megosztás Tweet



A Duna Televízió délelőtti magazinműsorában, a Család-barátban a közmédia műsorvezetője, Rókusfalvy Pál vendégeskedett, aki elárulta, mivel foglalatoskodik, amikor leteszi a mikrofont. A tévézés mellett borászként is tevékenykedik, a több mint húsz éve tartó szenvedélyét pedig már fiára is átragasztotta.



Rókusfalvy Pál 22 évvel ezelőtt passzióból kezdett el borral foglalkozni, mert beleszeretett az etyeki borvidék romantikájába, így ha éppen nem médiaszakemberként tevékenykedik, akkor a szőlőbirtokán található meg. A Duna Televízió Család-barát című műsorának vendégeként nem titkolta, eleinte vacak minőségű borokat készített, de kitartóan dolgozott, és a hobbiból hamar szenvedély lett, amivel családját is „megfertőzte”.

A műsorvezető négy gyermek büszke édesapja: három lánya és egy fia van. Legnagyobb lánya, Rókusfalvy Lili ugyancsak műsorvezetőként dolgozik a közmédiában, a fia pedig – aki eredetileg állatorvos – hamar lecserélte köpenyét a dekantálóra.

„A fiam, Palkó már gyerekkora óta jött velem ki a szőlőbe, nagyon lelkesen. Most csak azért nincs itt, mert éppen szüret van, és a birtokon vannak feladatai” – mesélte a Duna Televízió műsorában Rókusfalvy Pál, aki hozzátette, nem bánná, ha a lányok közül is valaki érezne magában kedvet, és idővel átadhatná nekik is a stafétát a birtokon. A képernyős két kislánya, Luca és Janka azonban egyelőre még iskolások, így van idejük kitalálni, hogy milyen hivatást válasszanak maguknak.

