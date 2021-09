Akár oroszlánvadászaton is részt vehetnek az érdeklődők a Múzeumok Őszi Fesztiválján

Megosztás Tweet



Közel 130 hazai múzeum több mint hatszáz különböző programmal, összesen 1200 eseménnyel csatlakozik országszerte szeptember 27. és november 11. között zajló 16. Múzeumok Őszi Fesztiváljához.

Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője elmondta, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának célja 2021-ben rávilágítani arra, hogy a múzeumok milyen sokrétűen tudnak hozzájárulni a harmonikus élethez, a testi és a szellemi jólléthez. A fesztivált 2021-ben is a múzeumok társadalmi hasznosságát és beágyazottságát, a szerethető, gyógyító múzeumi létet kívánja hangsúlyozni. További célkitűzése az eseménynek, hogy támogassa a belföldi turizmust, és felhívja a kikapcsolódni, feltöltődni vágyó kultúrakedvelők figyelmét arra, hogy az őszi időszakban is remek programokat és lehetőségeket kínálnak múzeumaink – olvasható a fesztivál honlapján.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idén kilencféle programtematika köré épül. A 2021-es kiemelt tematika, a Többszólamú múzeum kapcsán olyan programokkal készülnek a múzeumok, amelyek révén rekreációs helyszínként mutatkozhatnak be.

A zenés tárlatvezetéseknek, múzeumi helyszíneken megtartott kamarazenei, szabadtéri vagy online koncerteknek több, 2021-re eső jubileumi évforduló – Cziffra György világhírű zongoraművész születésének 100., Bartók Béla születésének 140., Egressy Béni halálának 170. évfordulója, valamint az október 1-re eső zene világnapja – ad aktualitást.

A fiatalokat megszólító 16 +-os témakör idén A zene szárnyán alcímet kapta.

Igazi felfedezéseket tehetnek az érdeklődők a Múzeumi kulisszatitkok című tematika programjain, a látogatók elől rejtett múzeumi zugok mellett a szakmai munkába is betekintést nyerhetnek.

A rekreációt szolgálják a Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! tematika programjai is, a múzeumi szakemberek vezetésével tartott egészségmegőrző és egyben helytörténeti séták, kerékpártúrák.

Ezúttal is kilépnek falaik közül a muzeális intézmények az Utazó múzeum tematikájához kötődő programjaikkal, és lehetőség nyílik a tartalmas kikapcsolódásra a Múzeumi őszbúcsúztató – Engedd el magad! és a Múzeumi szünetelő programokon.

A közönségprogramokon túl a szakmai programokkal is készülnek a múzeumok. Az egyik legjelentősebb ezek közül a 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, amelyet a fesztivál nyitányaként szeptember 27-én, Gödöllőn rendeznek meg.

A fesztivál eső hetének kínálatából a teljesség igénye nélkül bemutatunk párat:

Toldi – Lovagregény és história

Az Utazó múzeum tematikához kapcsolódva a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szeptember 27. és november 5. között múzeumpedagógiai foglalkozásunkon mutatja be Toldi Miklós történelmi és irodalomtörténeti hátterét. A korabeli fegyverek segítségével a fiatalok megismerkedhetnek Nagy Lajos király korának lovagi fegyverzetével, harcmodorával. A foglalkozást 6–8. évfolyamos osztályoknak ajánlják.

Oroszlánvadászat a Vajdahunyad várában

Kicsi Dió egy különleges és játékos oroszlánvadászatra hívja a legkisebbeket és családjukat a Vajdahunyad várában szeptember 27. és november 26. között. A játékba bekapcsolódók a Vajdahunyad váában lakó oroszlánok (szobrok, címerekben rejtőzködő állatok) után kutatva fedezhetik fel Budapest egyedülálló épületét.

Zene és képzőművészet: Húzd rá, cigány! – cigányok és zene a 19-20. századi művészetben

Húzd rá, cigány” – mondta a magyar költő Kisfaludy Károlytól Arany Jánoson, Vörösmarty Mihályon, Petőfin át Juhász Gyuláig, ha mulatni támadt kedve, ha borba fojtott bánatát kiénekelni akarta, ha zenével, nótával mondta ki mindazt, mi megindította lelkét, legyen az öröm, vagy bánat. A cigány azonban nemcsak a költészetben, hanem a képzőművészetben is a muzsika embere, s különösen a 19. században. Alig találunk a népi életképfestészetünkben olyan alkotást, Lotz Károlytól László Fülöpig, Barabás Miklóstól Than Mórig, hol ne jelenne meg a cigány, s természetesen elsősorban a muzsikus cigány képe. A cigány azonban nemcsak egy folklorisztikai kuriózum, hanem – ahogyan Bizet Carmenjében vagy Verdi Trubadúrjában látjuk – egy másfajta szabadság- és természetességeszmény képviselője is.

Ezt a tematikát járják körbe különböző előadók a Várkert Bazárban szeptember 30-án.

Gyógyító füvek a középkori királyi palotában

A középkorban az udvarok, kertek nélkülözhetetlen elemei voltak a fűszer- és gyógynövények. Melyek voltak a leggyakoribbak és mire használták őket? Egy csésze illatos gyógytea mellett ezt is megtudhatják az érdeklődők október 1-jén délután a Budapesti Történeti Vármúzeumban.

A Pál utcai fiúk – Ferencvárosi, józsefvárosi kalandozás a regény és Molnár Ferenc nyomában

Ki lehetett Nemecsek, Boka, Áts Feri? Hol játszottak, hová jártak iskolába? Kik azok a Pálok, akik hatottak Molnár Ferenc életére, környezetére? Ezekre és más kérdésekre is válaszolnak október 2-án az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai egy séta keretében.

Az Úr kutyái a Nyulak szigetén – Várostörténeti séta középkori élő zenével

Miért öltek meg egy Árpád-házi herceget a Margit-szigeten, és hol őrzik ma a csontjait? Hogyan élte kolostori életét Szent Margit? Vajon hogyan találták meg V. István halotti koronáját? Tudja, ki a csillagászok védőszentje? Akik kilátogatnak a Budapesti Történeti Vármúzeum október 3-ai várostörténeti sétájára választ kaphatnak a kérdésekre, illetve megismerhetik a Margit-szigeti Domonkos-rendi apácakolostor, a Domonkos-rend és Szent Margit életének történetét, miközben a szervezők korabeli élő zenével elevenítik meg a középkori hangulatot.

A fesztivál teljes programja ide kattintva tekinthető meg.

A címlapfotó illusztráció.