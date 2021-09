Strandforma után nagyobb izmokat építene? Segítünk, hogyan csinálja!

Megosztás Tweet



A nyári, strandformaüldöző időszak után elgondolkozhatnak az izmosításon, vastagításon azok, akik szép szálkás formát hoztak össze a nyárra. Ez egy részben új szemléletet kíván, így következzen néhány tipp, hogyan „gyúrhatják ki” magukat a következő strandszezonra.

A kiinduló állapot ebben az esetben is hasonló. Elengedhetetlen az edzés, a víz- és a zöldségfogyasztás. Természetesen a jó minőségű és mennyiségű fehérjebevitel sem kevésbé fontos, csakúgy mint a fogyás, szálkásítás időszakában. Ez nagyjából két grammot jelent testsúlykilogrammonként.

De az izomépítéshez a szénhidrát és a kalória mennyiségét is szükséges megemelni.

1. Kalóriatöbblet

Tehát az elsődleges cél a több kalóriabevitel. Ezt tehát nem árt számolni mindennap. Honnan tudható, hogy megfelelő a „kalóriatöbblet? Ha egy adott mennyiségű ételtől 2–12 héten belül nem következik be jelentős súlygyarapodás, többet kell enni. Ha hirtelen nagyobb mennyiségű vizet, zsírt raktároz el, halmoz fel a test, akkor túl sok ételt fogyasztott. Aki ennél pontosabban szeretné tudni a kalóriaigényét, az mindenféle applikációk, kalóriaszámláló oldalak segítségével megtudhatja.

2. Ektomorf, mezomorf, endomorf?

Hogy azt a többletkalóriát mennyi szénhidrátból szükséges fedezni, azt nagyban meghatározza, hogy milyen az alkat, az anyagcsere. Alapesetben elég négy gramm szénhidrát testsúlykilogrammonként az izomtömeg növeléséhez. Ha azonban ektomorf, vagyis magas, vékony testalkatú valaki, mindegy mennyit eszik, mégsem hízik, akkor ez bizony nem lesz elég.

Ektomorf alkatok számára ez a szám 6-7 gramm is lehet. Mezomorf alkatú az, aki a legkönnyebben fogy és a legkönnyebben is izmosodik. Igazi mázlista. Endomorfoknak sem lesz könnyű jó formába jönniük, akárcsak az ektomorfoknak. Anyagcseréjük lassú, könnyen raktároz zsírt a testük, a tipikusan alacsonyabb, nagydarab embereknek kell csínján bánniuk a szénhidráttal izomtömegük növelésénél is. Félreértés ne essék, sosem a mértéktelen túlevés a cél, tömegelésnél sem, mert abban az esetben a pluszkilók nem igazán izom formájában mutatkoznak meg.

3. Zsír

Talán ez a legmeglepőbb, de zsírt is szükséges fogyasztani, méghozzá a „jó zsírokból”. Röviden: érdemes többször is magvakat, avokádót, lenmagolajat fogyasztani. Napi nagyjából egy gramm zsírt kell fogyasztani ahhoz, hogy elegendő energia legyen az izomépítéshez.

4. Edzésterv

Ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön az izomzat, fontos egy meghatározott edzéstervet követni. Így nyomon lehet követni az erősödést. A testtájak felosztása attól függ, hány napot szánnak edzésre egy héten. Például heti háromszori edzésnél kiváló választás lehet a nyomó-, húzó- és lábedzések variálása. Ez a nehezen izmosodóknak különösen jó lehet, mert összetett gyakorlatokból állnak ezek az edzéstervek.

Ha szálkásítana, fontos az intenzitás fokozása annak az érdekében, hogy minél több izmot megtartson. Tömegnövelésnél az intenzitást kell csökkenteni, és lehet növelni a súlyokat, továbbra is figyelve a helyes kivitelezésre.

5. Enni kell edzés előtt és után is

Az étkezések időzítése és elosztása sem mindegy. Körülbelül 3-6 étkezésre kell osztani a napi adagokat, illetve nem árt edzés előtt egy órával beiktatni egy étkezést, így lesz erő leedzeni, aztán az edzés utáni egy órában érdemes fehérje vagy tömegnövelő shake-t fogyasztani, majd a következő adag ételt.

6. Ne hagyja el a kardiót sem!

Tévhit, hogy a tömegelés alatt nem szabad kardiózni. Az alacsony intenzitású aerobedzés (például gyaloglás döntött futópadon felfelé) nem valószínű, hogy izomvesztéssel jár, viszont kedvező hatással lesz az anyagcserére, a tüdőkapacitásra stb. Heti egyszer nem árt egy fél órát kardiózni.

7. Pihenés

Az étkezésen és edzésen kívül fontos a pihenés. Nem az edzések során növekednek az izmaink, hanem amikor az edzés közben keletkezett mikrosérüléseket regenerálják a tápanyagok pihenés közben. Azt is szokták mondani, hogy álmunkban nőnek az izmaink. Ez is mérhető, kifejezhető számokkal.

Nagyjából 6–9 óra alvásra van szükségünk, ha sportolunk. Ennél kevesebb idő alatt nagy eséllyel nem lehet megfelelően regenerálódni. Ebben a tartományban megfelelő lesz a hormontermelés, de ennél hosszabb idő esetén ismét csökken.

A pihenéshez kapcsolódik az is, hogy megfelelő mennyiségű pihenőnapot kell beiktatni az edzések közé. A túledzés miatt szintén csökken a tesztoszterontermelés, képtelen regenerálódni a szervezet. Ennek egyértelmű jelei vannak, például éjjeli magas vérnyomás, szinte pörög a test, nem tud lecsillapodni, és az alvás sem lesz megfelelő. Ilyenkor 4-5 nap vagy akár egy hét pihenőt is be lehet iktatni, hogy a szervezet utolérje magát. Egyébként egy jó edzés hossza sem kell hogy több legyen másfél óránál.

A címlapfotó illusztráció.