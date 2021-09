Kígyózó sorok: több, mint tízezren vettek részt a vadászati világkiállításon a hétvégén

A vadászkiállítás második napján sorok kígyóztak a pénztáraknál, hogy bejussanak a rendezvényre, ahol nagyon sok program várta a vendégeket. Ahogy szombaton, most is a hullajtott szarvasagancsokból készült szobrot csodálták meg a legtöbben. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 67. közgyűlésének megnyitóján arról beszélt, hogy soha nem állt még olyan kihívás előtt a vadászat, mint most, amikor megkérdőjelezik létjogosultságát és helyességét – közölte M1 Híradó.