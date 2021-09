Változatos programokkal élvezhetjük a kellemes őszi hétvégét

Megosztás Tweet



Az előrejelzések szerint napsütéses meleg őszi hétvégénk lesz, így valószínűleg sokakat kicsalogat majd az időjárás a természetbe. Éppen ezért olvasóink számára változatos programlehetőségeket ajánlunk.

Szeptember 23-án beköszöntött a csillagászati ősz, és megérkeztek az első fagyok is, ám a hétvégére meleg időt jósolnak a meteorológusok, az előrejelzések szerint szombaton és vasárnap is a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 26 fokot, és esőre sem kell számtani, ezért vétek lenne otthon maradni.

A hirado.hu programajánlója a hétvégi kimozduláshoz.

Madarásztúra a hortobágyi halastavon

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakvezetéses túráján elsősorban a halastavak élővilágával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A kisvonatrajongóknak jó hír, hogy a legtávolabbi, Kondás nevű tóhoz a „Szíktipró” húzta kisvasúttal jutnak el a túrázók, visszafelé pedig egy könnyű, öt kilométeres gyalogtúrával kell számolniuk. Az időjárásnak megfelelő réteges öltözet és kézi távcső ajánlott.

A szakaszvezetés szombaton 9:30 órakor indul a Halászbárka Halastavi Fogadóközponttól.

Bővebb információért és a jelentkezésért kattintson ide.

Már zajlik az ősz legizgalmasabb eseménye, a daruvonulás

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A hatalmas, V alakba rendeződő csapatokban repülő darvak látványa a lenyugvó nap fényében elválaszthatatlanul összeforrt az Alföld képével. Fél Európa daruállománya érinti vándorlása során az Alföldet, ilyenkor a balti államokban és az Északnyugat-Oroszországban költő darvak több tízezrével érkeznek hazánkba. Nálunk pihennek meg, mielőtt továbbindulnának a telelőhelyeikre, Északkelet-Afrikába, Spanyolországba, Franciaországba.

Az ősz bizonyos időszakában akár több mint százezer madár is tartózkodhat egyszerre hazánk területén. Számuk ráadásul az elmúlt években nagyot növekedett. A Dél-Alföldön a korábbi néhány ezres gyülekezések az ezredfordulóra átlépték a harmincezres számot, napjainkban pedig csak a Fehér-tavon éjszakázó madarak száma elérte a hetvenezret.

Bár a nemzeti park által szervezett esti, vezetett darulesek beteltek, van lehetőség egyénileg is meglesni a madarakat a Kondás-tónál.

További információk itt olvashatók.

Tarjáni tekerés egy nem mindennapi bringaúton

(Fotó: Tarján település honlapja)

Tarján között húzódó kerékpárút már első pillantásra felkelti az ember érdeklődését.

A Tarjánig vezető 36 kilométeres útvonal hivatalosan Etyekről indul, ahonnan kisebb forgalmú, kitáblázott és kerékpáros piktogrammal jelzett közúton tekerhetünk át Bicskére. A Batthyány-kastélyról is nevezetes városból viszont már egy kiváló minőségű bringaúton folytathatjuk az utat, felfedezve a gerecsei táj kevésbé ismert, ugyanakkor festői részeit. Aki csak erre az újonnan épített és nagyszerű szakaszra kíváncsi, érkezhet egyből Bicskére a Budapestet Tatabányával összekötő vasúttal, amire, illetve amiről a környék számos településén fel- és leszállhatunk, megkönnyítve ezzel a túránk logisztikáját.

Az Árpád-kori felfedezések

A vadregényes Rám-szakadék a Visegrádi-hegység egyik legismertebb látványossága. Rengetegen kirándulnak ebben a lenyűgöző „kanyonban”, amelynek tőszomszédságában egy olyan ezeréves vár nyomaira bukkanhatunk, amelyről csak kevesen tudnak. Az Árpád-vár-hegy, és a csúcsán található vár romjai csupán pár száz méteres kitérőt jelent a jelzett turistaútról, így a megközelítése nem okoz különösebb kihívást.

Az okleveles források nem említik a várat, így történetéről semmit sem tudunk. Az itt talált leletek alapján használata a 12–15. századra tehető. 1880-ban egyes források azzal az udvarházzal azonosították, ahol I. Béla királyt halálosan megsebesítette a rázuhanó trónszék.

„Egri vár” a Budai-hegyek között

Bár csak díszlet volt, mégis kihagyhatatlan helyszíne a történelmi túránknak a Pilisborosjenő határában található „egri vár”. Itt forgatták 1967-ben Gárdonyi Géza nagy sikerű regénye alapján az Egri csillagokat, amelynek képsorai a filmrajongók számára még a mai – kökénnyel, galagonyával benőtt – romos falak közt is megelevenednek.

A forgatás alatt a vár jelentős része elpusztult, de még így is különös látványt nyújt ahhoz, hogy egyedi irodalom- és filmtörténeti mementóként hirdesse történelmünk egyik büszke darabkáját, amellyel nem utolsósorban a gyerekek érdeklődését is könnyű felkelteni.

Görbeország látképe a Tepke-kilátóból

A Tepke-kilátó (Fotó: Aktív Magyarország honlapja)

Palócföld egyik legemblematikusabb részét, Hollókő tágabb vidékét Mikszáth Kálmán tollából Görbeországként ismerhettük meg: a névadást a dombok és az utak végtelennek tűnő, girbegurba hullámai ihlették.

A Tepke-kilátóhoz az Országos Kéktúra mentén Nagybárkány felől, míg az ellenkező irányból az Alsótoldhoz közeli Bableves csárdától is elérhetjük, mindkét esetben bő kétórás sétával.

A kilátó 22 méter magas acélszerkezetével nem hasonlít a manapság szép számban épülő, modern, impregnált és ragasztott fából készült kilátókhoz. Ennek pedig az az oka, hogy az 1960-as évek elején még fúrótoronyként működött.

A kilátó magasságától senkinek sem kell megriadnia, ugyanis a Tepke alacsony fáinak köszönhetően nem kell felmászni a kilátó tetejéig ahhoz, hogy gyönyörködhessünk a mesés kilátásban.

Ami megfűszerezi életünket

A fűszerek világát mindig is áthatotta a misztikum, a titokzatosság és a pénz. Az értékes árucikkekért háborúkat indítottak, birodalmakat igáztak le, milliókat taszítottak rabszolgasorba, de a fűszerek ugyancsak millióknak okoztak örömet, biztosítottak megélhetést, védtek meg betegségektől.

A Vácrátót Nemzeti Botanikus Kertben szombaton délután vezetett séta keretében ismerhetik meg az érdeklődők a főbb íz- és aromaanyagokat, a jó minőségű fűszerek előállításának titkait.

A résztvevők élőben találkozhatnak a hazai vadon élő és termesztett fűszernövényekkel, a mediterrán országok konyhájának ízesítőivel, az üvegházakban tartott melegigényes fajokkal és egyéb, hazánkban jóformán ismeretlen növényekkel is.

További információk itt olvashatók.

Ingyenesen látogatható a Magyar Vasúttörténeti Park

(Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park Facebook)

A Magyar Vasúttörténeti Park ingyenes belépéssel várja látogatóit szeptember 26-án, vasárnap 10 és 18 óra között. Különböző interkatív programokkal is készülnek a parkban, lehetőség lesz például kerti vasúton utazni, kipróbálni a kézihajtányozást, illetve utazhatnak a kilátogatók a Csajka sínautóval is – olvasható a park honlapján.

A Meseösvény jóvoltából a parkba érkező gyerekek belecsöppenhetnek a mesék világába. A kalandvágyó gyerekeket tündérek, manók, sárkányok földjén várják a próbatételek, érdekes játékokkal, leküzdendő akadályokkal, de a nagyobbak is találnak kihívást jelentő Logikaland programokat! A meseösvény program eső esetén a körcsarnokban lesz látható.

A Magyar Vasúttörténeti Park látogatásához nem szükséges védettségi igazolvány.

A hétvégén bárki betekinthet a vadászat kulisszatitkaiba

(Forrás: Egy a természettel – Vadászati világkiállítás Facebook-oldala)

Nyolc pavilonban várják a látogatókat a vadászati világkiállításon a felújított Hungexpo Budapesti Vásárközpontban szombattól egészen október 14-ig.

A 2021-es év legnagyobb természeti kiállítása 75 ezer négyzetméteren éppúgy foglalkozik a vadászattal, mint a természet védelmével, a vizes élőhelyekkel, a természetmegőrzéssel és annak jövőjével, a biodiverzitással, a fenntartható természethasználattal vagy például a solymászattal, az orvvadászattal, a gasztronómiával és az innovációval.

Lesznek hüllőbemutatók is, és a nemzeti parkok is megjelennek. Különleges lovas, solymász, íjász- és kutyás bemutatók is várják a látogatókat. A cél az, hogy a szakma mellett mindenkinek megmutassák a vadászat-vadgazdálkodás sokszínűségét, hagyományait.

A világkiállítás részletes programja itt tekinthető meg.

