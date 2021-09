Pásztor Erzsi korábbi súlyos betegségéről vallott születésnapján

Megosztás Tweet



„Boldog vagyok attól, hogy 85 éves koromban talpon vagyok és színházban játszhatok” – mondta el pénteki születésnapján Pásztor Erzsi a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában.

Pénteken lett 85 éves Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai Mari és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes művész. 1959-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, ahol Szinetár Miklós volt az osztályfőnöke, akit meghatározó mestereként tart nyilván a mai napig. A főiskolán változtatta nevét Pásztorra, hiszen eredeti nevén Pápay Erzsiként már játszott színésznő Magyarországon. Az akadémia elvégzése után a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes adás itt hallgatható vissza. A teljes adás itt hallgatható vissza.

A Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában beszélt arról, hogy bár nem szereti szóba hozni, de korábbi betegsége során volt rá esély, hogy nem tér vissza, de mindvégig úgy állt a dologhoz, hogy visszatér és várja a színház. Alapvetően optimista ember, de gyógyulása óta különösen az,

minden nap tudatosítja, hogy ajándékot kapott és öröm számára minden pillanat.

Sajnos olyan világot élünk, „hogy

mindenkinek konyul le a feje, az orra lóg, nem tudom miért és úgy szeretném megrázni ezeket az embereket, hogy ébredj angyalom,

hiszen élsz, egészséges vagy, télen meleg lakásod van! Ezt nem tudják az emberek élvezni és ezek azok az apró dolgok, amik az életünket kitöltik és őrületesen fontos.”

Több darab is meghatározó volt a pályáján, ezek közül néhányat többször is eljátszott, többi között Örkény Macskajátékának Orbánné szerepét, de ilyen a Koldusopera, a Bors néni, vagy a Bernarda Alba háza című darab egy-egy szerepe is.

A nézők többsége mégis alighanem a Szomszédok című teleregény Janka nénijeként emlékeznek rá.