Új kollekciót mutatott be a Hollóházi Porcelán manufaktúra a Vadászati kiállítás kapcsán – FOTÓK

Új kollekciót mutatott be a Hollóházi Porcelánmanufaktúra csütörtökön Budapesten: a Nimród névre keresztelt vadász asztali porcelánkészletet az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra készítették el.

Boros Zoltán grafikusművész, a Nimród díszítés alkotója, Kovács Zoltán, a vadászati világkiállítás megvalósításáért felelős kormánybiztos és Várhegyi Attila, a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. ügyvezetője (b-j) a Nimród vadász asztali porcelánkollekció bemutatásán a manufaktúra mintaboltjában Budapesten 2021. szeptember 23-án. A porcelánkészletet az “Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra készítették el (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kovács Zoltán, a szombaton nyíló világkiállítás megvalósításáért felelős kormánybiztos kiemelte: a legkomplexebb kiállítást szervezik a Hungexpo területén és a kapcsolódó rendezvényekkel Magyarországon. Mint mondta, 75 ezer négyzetméteren 20 napon keresztül több száz programelemmel várják a látogatókat. „”

Kiemelte: a világkiállításon nemcsak a vadászat, az erdő- és a vadgazdálkodás történeti, kulturális és szakmai elemeit mutatják meg, hanem azt is vállalták, hogy minél többet megmutatnak Magyarországból, az ország azon termékeiből, vállalkozásaiból, szimbolikus eredményeiből, amelyek például a porcelánban is megtestesülnek. Így együttműködnek Hollóházával, de van együttműködésük a Zsolnay és a Herendi Porcelánmanufaktúrával is.

Várhegyi Attila, a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. ügyvezetője felidézte: mintegy másfél évvel ezelőtt kötöttek együttműködési megállapodást a szervezőkkel, hogy a vadászok és a természetkedvelők részére készítsenek egy olyan étkészletet, amely emlékezetes és méltó egy világkiállításhoz.

Boros Zoltán vadászati festő- és grafikusművész bevonásával készítették el a kollekciót, amely stílusosan a Nimród névre hallgat - mutatott rá Várhegyi Attila, hozzátéve, hogy a munkának nincs vége, folytatni fogják a kollekcióhoz kapcsolódó tárgyak tervezését, díszítését. A bemutatott készletet a későbbiekben új darabokkal egészítik ki.

Boros Zoltán elmondta, hogy

a kollekción 12 magyar nagy- és apróvad látható, a képeket növényi motívumok egészítik ki.

Kiemelte: bízik abban, hogy ezekkel a mindennapi használati tárgyakkal az embereket nemcsak a vadászathoz, hanem a természethez, a természetvédelemhez, hazánk vadvilágához is közelebb tudják hozni.

A modern porcelánformára készült kollekció levesestálján fácán és vadkacsa, a nagy tálon nyúl és szalonka, a hosszú tálon muflon, az ovális tálon őzbak, a mélytányérokon fácán, fogoly, nyúl, vadkacsa, vadlúd és szalonka, míg a lapostányérokon muflon, dámszarvas, gímszarvas, őz, róka és vaddisznó látható. A desszerttányérokon ugyancsak a nagyvadak találhatók kisebb méretű képeken.

Valamennyi darabon erdei növények (tölgy, bükk vagy csipkebogyó és kökény) részletei egészítik ki a képet.

Az egyes darabokon a természetre és a vadászatra jellemző zöld színű csík két arany vonás között teszi emelkedetté a hófehér porcelánt. A darabok mindegyike kézi aranyozással, 21 karátos arannyal készült, ezért a Nimród készlet a hollóháziak "legmívesebb" kategóriájába tartozik, a Hollóházi Exclusive család része.

A képzőművész, akinek alkotásai először kerültek porcelánra, és aki a Hollóházi Porcelánmanufaktúra vezető grafikusával, Fűzéri Sándorral álmodta porcelánra a figurákat, a bemutatón köszönetet mondott a manufaktúra szakmai segítségéért.