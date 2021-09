A Toldi zenéje több, mint rajzfilmzene

Szakmai életében is nagy jelentősége van a Toldinak – mondta a rajzfilmsorozat zenéjét komponáló Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, Selmeczi György az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában. A művész nagy tisztelője Jankovics Marcellnek, ezért volt különösen fontos számára a felkérés. A Toldi animációs sorozat zenéjének egyes rétegeiről is mesélt a műsorban, amelyet a nézők is hallhatnak vasárnap este, hiszen a Toldi dupla résszel folytatódik a Duna Televízión.