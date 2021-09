A Nemzeti Vágta több, mint egy lovasverseny, a lovas hagyományok ünnepe

Megosztás Tweet



A történelmi hangulatú lovasverseny helyszíne idén is a Hősök tere, Budapesten. A Nemzeti Vágta döntőjét október 2-án és 3-án rendezik meg, amelyre júniustól kezdve 15 helyszínen kvalifikálhatták magukat a lovasok. A programmal kapcsolatban a hirado.hu megkereste Kedves Gyula történészt, aki elmondta, hogy az esemény a lóról és az emberről is szól, sőt még ennél sokkal többről.

Idén újabb településekkel bővül az Elővágta versenysorozata, Iván és Csemő települések legjobbjai is megmutathatják tudásukat a közönségnek. Visszatér a népszerű Jótékonysági sztárfutam – sok év után ismét magyar hírességek pattannak nyeregbe. Idén is lesz Kishuszár vágta, valamint Nemzetközi futam is. A rendezvény október 2-án és 3-án zajlik majd a fővárosban, a Hősök terén, amelyet vasárnap délután ismét élőben közvetít a Duna Televízió.

Az eseménnyel kapcsolatban a hirado.hu megkereste Kedves Gyula történészt, aki lapunknak elmondta, hogy

az esemény szellemisége lovas hagyományokon nyugszik, de pontosan ugyanúgy benne vannak a lovas-nomád hagyományok, mint a huszársághoz kötődő hagyományok.

A huszár olyan lovas katona, aki évszázadokon át fejlődve, a 18. századra kifejezetten magyar sajátosságokra alapozódott könnyűlovassá vált. A magyar hadtörténelemben mintegy fél évezreden át meghatározó jelentőséggel bírt, ezzel párhuzamosan fejlődtek a huszárhagyományok. Mindezek nyomán a mindmáig élő huszárhagyományok a legkülönfélébb területeken töltenek be központi szerepet. Ezekre a hagyományokra épül az esemény – tette hozzá.

A történész azt is elmondta, hogy a Nemzeti Vágta a lóról és az emberről is szól, „sőt még ennél sokkal többről, hiszen ez nem csak lóverseny, mert a lovas a lovával valamely közösség nevében méreti meg magát”.

„Tehát ez a szellemiség az összefogás, az egymással való vetélkedés békés, baráti körülmények között zajló eseménye”

– emelte ki.

A ló és az ember a főszereplője a Nemzeti Vágtának, és ez sokkal több, mint egy verseny: ez egy kulturális seregszemle, hiszen a hátterében rengeteg minden húzódik meg, a gasztronómiától kezdve a táncművészetig, hagyományőrző bemutatóig, a lovas-nomád hagyományok bemutatásáig, ami hozzá tartozik a Magyarországon kialakult és napjainkban reneszánszát élő lovas kultúrának – tette hozzá.

A címlapfotón: Varga Mátyás, Kézdialmás versenyzője Hilton Haragos nevű lovával a 13. Nemzeti Vágtán, a Hősök terén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)