An English Dimension – Széchenyi István angliai útinaplóinak angol nyelvű kiadásával a nemzetközi könyvpiacra is kilép a PABooks

A Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában megjelent a magyar származású brit építész, Váci P. Sándor könyve Széchenyi István 1832. és 1834. évi utazásairól. Ez az első olyan kötet, amely angol nyelven mutat be válogatást a legnagyobb magyar naplójából, és amely kuriózumként szolgál a mai angol kutatók és olvasók számára is, hiszen egy közép-európai érdeklődő arisztokrata szemével láttatja a korabeli Angliát. A kötettel a nemzetközi piacra is kilép a kiadó.

Cseh Katinka, a PABooks ügyvezető igazgatója elmondta: Robert Evans, az Oxfordi Egyetem professzora, a szerző történész tanácsadója is kiemelte, hogy a naplóbejegyzések nemcsak kulcsfontosságú epizódokat dokumentálnak Széchenyi rendkívül gazdag pályájáról, hanem különleges nézőpontból láttatják Angliát az ipari forradalom és az 1830-as évek politikai reformjainak idején. Ugyanakkor tanulságos betekintést nyújtanak a korabeli Magyarország világába egy magyar arisztokrata gondolatain keresztül. A professzor szerint a kötetnek elő kell segítenie a kettő közötti kapcsolat tudatosítását. „Váci P. Sándor ezt megtette, amikor a naplóbejegyzésekből »egy külföldi benyomásai Angliáról« típusú, Nagy-Britanniában elismert irodalmi zsánerben megalkotta az An English Dimensiont. A PABooks pedig a mű kiadásával és nemzetközi terjesztésével járul hozzá.”

Az építész szerzőt a Lánchíd iránti érdeklődése vezette el Széchenyi naplóihoz. „Ez egy brit tervezésű és építésű híd, amelyet a magyar nemzeti ambíció valósított meg. Az első lépés az volt, hogy elolvastam az eredeti németről magyarra fordított, ötszáz oldalt kitevő naplóbejegyzéseket” – emlékezett a kezdetekre Váci P. Sándor. A következő lépés az eredeti német nyelvű bejegyzések angolra fordíttatása volt, majd utána a szöveg „fogyaszthatóvá” tétele a mai olvasók számára is. Ezt segíti a különböző illusztrációk, térképek, hivatkozások beillesztése is. A kötet Széchenyi azóta megsemmisült könyvtárának angol nyelvű köteteit is lajstromba veszi, ezzel jelentős kordokumentumként is szolgál.

A kötet mai exkluzív bemutatója – a szerző, Váci P. Sándor közreműködésével – figyelemmel kísérhető a Pallas Athéné Könyvkiadó Facebook-oldalán.